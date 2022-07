Barcelona? „Wüsste ich auch gern“ - Lewandowski-Frau Anna lässt bei Instagram tief blicken

Von: Richard Strobl

Robert Lewandowski mit Frau Anna auf der Bank des FC Bayern nach der Meisterehrung der letzten Saison. © IMAGO / MIS

Wird Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen? Der Pole ist wieder in München - zeitgleich sorgt seine Frau Anna via Instagram für Aufsehen.

München - Der Transfer-Krimi um Robert Lewandowski und den FC Bayern könnte in dieser Woche in die entscheidende Phase gehen. Wird der Pole seinen Wunschtransfer zum FC Barcelona trotz des „Bastas“ der Bayern-Bosse durchsetzen können? Oder folgt ein Wechsel zu einem anderen Team? Mit Spannung erwartet worden, war nun der Saisonauftakt des FC Bayern.

Denn zu diesem war Robert Lewandowski wieder nach München gereist. Ein Zeichen dafür, dass er doch bleiben könnte? Pikant: Der Pole verweigerte offenbar eine Strafübung und soll auch sonst wenig lustvoll gewirkt haben. Immerhin: Lewy sorgte zumindest nicht für einen weiteren Schlammschlacht-Eklat und war nach München gereist.

Lewandowski-Transfer nach Barcelona? Frau Anna antwortet auf Fan-Frage

Im Gegensatz zu seiner Familie: Frau Anna und die Kinder waren nicht nach München gekommen. Hintergrund sollen üble Drohungen - sogar Todesdrohungen gewesen sein. Das berichtet das polnische Sportportal Sportowe Fakty.

Doch auch aus der Ferne sorgte Anna Lewandowska am Mittwoch für Aufsehen. In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin einige Fan-Fragen. Darunter auch eine sehr offene: „Kommt deine großartige Familie zu Barca?“ will ein offenkundiger Fan der Blaugrana wissen. Das ist wohl die Frage, die nicht nur alle Bayern-Fans gerade brennend interessiert. Anna antwortet knapp und lässt damit doch tief blicken: „Das wüsste ich auch gerne“.

„Wüsste ich auch gern“: Anna Lewandowska lässt tief blicken

Ob der Wechsel zustande kommt, weiß demnach auch die Familie des Polen noch nicht. Zudem wird klar: Auch für die Familie des Fußball-Superstars ist die Situation alles andere als leicht. Schließlich muss sich gegebenenfalls ein komplett neues Leben in einer neuen Stadt aufgebaut werden. Planungssicherheit - gerade mit den beiden Kindern - sieht anders aus.

Zu der Story stellt Anna ein Foto aus dem Urlaub. Es zeigt Robert Lewandowski und sie, wie sie gemeinsam mit den Kindern im Pool planschen. Das gleiche Bild hatte Robert Lewandowski am Tag zuvor als Instagram-Beitrag gepostet. Seine Bildunterschrift: „Hausgemachte Glückseligkeit“. Zuhause ist für die Familie Lewandowski demnach wohl nicht an einen Ort gebunden.

Zugleich stellt sich bei einem Barca-Transfer die Frage: Opfern die Katalanen einen Stammspieler für Lewy - wegen einer kniffligen Liga-Regel?