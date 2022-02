Lewandowski genießt FCB-Auszeit in typischer München-Manier: Sogar Heidi Klum reagiert

Von: Richard Strobl

Teilen

Robert Lewandowski steigt mit Frau Anna und Tochter aus einem Auto aus. (Archivbild) © IMAGO / Newspix

Robert Lewandowski genießt das freie Wochenende des FC Bayern und zeigt sich in typischer München-Manier. Auch Frau Anna ist dabei.

München - Die Bundesliga pausierte an diesem Wochenende. Im Gegensatz zu einigen anderen Nationalspielern hatten die europäischen Profis frei und so konnte auch Robert Lewandowski vom FC Bayern die Zeit für Privates nutzen.

Der Pole nutzte die freien Tage gemeinsam mit seiner Familie. Und das in echter München-Manier: Die Lewandowskis reisten in die verschneiten Berge. Kein Wunder. Schließlich schenkte das Wetter dem Süden in den letzten Tage einige traumhafte Sonnenstunden.

Robert Lewandowski genießt FCB-Auszeit in echter München-Manier

Deshalb zog es etliche Bewohner der bayerischen Hauptstadt auch an diesem Wochenende in die nahegelegenen Alpen, um bei strahlendem Sonnenschein die Skier unter die Füße zu schnallen.

Genau das tat offenbar auch Robert Lewandowski.

Schon am Freitag schickte er ein Foto von sich und seiner Tochter vor verschneiter Bergkulisse an seine Instagram-Follower: „Perfekte Zeit mit meiner Familie“ schrieb er dazu und packte - wie soll es anders sein, noch ein paar Herz-Emojis dazu.

Lewandowski-Auszeit im Schnee mit der Familie

Doch dass RL9 die Zeit in den Bergen nicht nur im Hotel verbrachte, bewies er dann am Samstag und Sonntag.

Am Samstag schickte er ein Knuddel-Foto mit Frau Anna Lewandowski in Ski-Kluft. Beide strahlen auf dem Foto um die Wette. Das erreichte offenbar auch Topmodel-Moderatorin Heidi Klum. Sie sandte bei so viel Amore ein großes rotes Herz an die Lewandowskis.

Und auch am Sonntag konnte der Pole den Kurztrip offenbar noch genießen. Zunächst gab es ein Lewy-Porträt von der Ski-Piste und kurze Zeit später ein Foto aus der Sauna. (rjs)