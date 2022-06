Robert Lewandowski zu Barcelona? Mitgliederversammlung entscheidend für Transfer

Von: Christoph Gschoßmann

Kommt endlich Bewegung in den Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona? Die Mitglieder könnten am Mittwoch mit einer Abstimmung dafür sorgen.

München/Barcelona – Wann werden im Fall Robert Lewandowski endlich Nägel mit Köpfen gemacht? Der FC Bayern will ihn nicht zu billig hergeben, der FC Barcelona will ihn unbedingt - und Lewandowski selbst will sowieso. Doch aktuell hapert es vor allem am Geld – doch eine Mitgliederversammlung könnte nun dafür sorgen, dass endlich Bewegung in den Hickhack-Transfer des Sommers kommt. Denn: Die Katalanen könnten endlich frisches Geld bekommen, das umgehend für den Weltfußballer ausgegeben werden soll.

Barca: Mitglieder stimmen über Geld für Lewandowski-Transfer ab

4.478 Mitglieder stimmen laut Bild darüber ab, ob der mit 1,3 Milliarden verschuldete Klub neues Geld verwenden darf. Dabei hat Barca schon viel in die Waagschale geworfen, um sich aus den finanziellen Nöten zu befreien: Die Trikot-Werbung und der Stadionname des altehrwürdigen Camp Nou – künftig „Spotify Camp Nou“ – gingen für 275 Millionen Euro an den neuen Sponsor Spotify.

Robert Lewandowski winkt – ein Abschiedsgruß an die Bayern-Fans? © Sven Hoppe/dpa

Nun geht es an die Klub-Anteile. 49,9 Prozent des Barça Licensing & Merchandising (BLM) und 25 Prozent der TV-Rechte sollen veräußert werden, wenn die Mitglieder dafür stimmen.

FC Bayern will wohl 50 Millionen Euro für Robert Lewandowski einstreichen

Und dann könnte es schnell gehen im Fall Lewandowski. Der FC Bayern will angeblich 50 Millionen Euro für den Polen haben. Das bisherige Angebot von 32 Millionen plus Bonus-Zahlungen war dem FCB zu wenig.

Die Vereinsbosse bekräftigten zuletzt, Lewandowski auch bis zu seinem Vertragsende im nächsten Jahr halten zu wollen. Doch ein entsprechendes, von den Barca-Mitgliedern in die Wege geleitetes Angebot könnte Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. wohl zum Umdenken bewegen.

Den umworbenen Starstürmer verfolgt die Situation unterdessen aus sonnigen Gefilden. Derzeit schaltet Robert Lewandowski vom Transfer-Theater ab und genießt seinen Familienurlaub, ausgerechnet in Spanien. (cg)