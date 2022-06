FC Bayern mit erstaunlicher Siegquote, wenn Lewandowski fehlt

Von: José Carlos Menzel López

Die Zukunft von Bayern-Topstar Robert Lewandowski ist weiterhin unklar. Aber Fans müssen sich keine Sorgen machen - der FC Bayern trifft auch ohne ihn.

München - Der FC Bayern ohne Robert Lewandowski? Für viele unvorstellbar! Seit mittlerweile acht Jahren schießt der Pole alles kurz und klein, was sich ihm und den Münchnern in den Weg stellt. 19 Titel hat der FCB geholt, seit der aktuelle Weltfußballer 2014 den Schritt von Dortmund an die Isar wagte.

Was also, wenn der 33-Jährige in diesem Sommer tatsächlich die Koffer packen sollte und sein Kapitel beim Rekordmeister beendet? Ist der FC Bayern ohne die Tormaschine nur noch Mittelmaß? Ist die Zeit der Titel, Tore und Triumphe dann vorbei? Aber nicht doch! Die tz hat nämlich einen Blick auf die Statistik der Lewandowski-Ära in München geworfen und kommt dabei zu folgendem Fazit: Bayern kann’s auch ohne Lewy!

FC-Bayern-Siegesquote ohne Lewandowski bei 74 Prozent

Der Grund: Die Münchner gewannen mit Lewandowski prozentual genauso viele Spiele wie ohne ihren Superstar. In acht Jahren absolvierte der Torjäger insgesamt 375 Pflichtspiele für die Roten, von denen 281 gewonnen, 49 verloren wurden und 45 in Remis endeten. Macht nach Adam Riese 74,93 Prozent Siege, 13,07 Prozent Niederlagen sowie 12 Prozent Unentschieden. Lediglich 31 Mal mussten die Münchner seit Sommer 2014 auf ihren Goalgetter vom Dienst verzichten, die Münchner lieferten jedoch auch ohne Lewandowski standesgemäß ab.

23 Siege bei nur drei Pleiten und fünf Remis stehen ohne den Polen zu Buche, was eine Siegesquote von 74,19 Prozent ergibt – also gerade einmal 0,74 Prozent weniger Triumphe als mit Lewandowski. Und: Bayern verliert ohne ihn knapp vier Prozent (9,68 Prozent) weniger Spiele.

Ohne Lewandowski gab es seit 2015 nur drei Bayern-Niederlagen (02.05.15, 12.04.17, 07.04.21):

Datum Spiel Ergebnis Torschützen Lewy-Ersatz 18.10.14 FCB - Bremen 6:0 Lahm (2), Götze (2), Müller, Xabi Müller 19.12.14 Mainz - FCB 1:2 Schweinsteiger, Robben Müller 02.05.15 Leverkusen - FCB 2:0 - Pizarro 19.09.15 Darmstadt - FCB 0:3 Vidal, Coman, Rode Götze 30.04.16 FCB - Gladbach 1:1 Müller Müller 26.10.16 FCB - FCA 3:1 Lahm, Green, Alaba Green 12.04.17 FCB - Real 1:2 Vidal Müller 15.04.17 Leverkusen - FCB 0:0 - Müller 31.10.17 Celtic - FCB 1:2 Coman, Martinez James 12.01.18 Leverkusen - FCB 1:3 Martinez, Ribéry, James Müller 04.03.18 Freiburg - FCB 0:4 ET, Wagner, Tolisso, Müller Wagner 07.04.18 FCA - FCB 1:4 Tolisso, James, Robben, Wagner Wagner 28.04.18 FCB - Frankfurt 4:1 Dorsch, Wagner, Rafinha, Süle Wagner 25.09.18 FCB - FCA 1:1 Robben Wagner 30.10.18 Rüdinghausen - FCB 1:2 Wagner, Müller Wagner 11.12.19 FCB - Tottenham 3:1 Coman, Müller, Coutinho Perisic 29.02.20 Hoffenheim - FCB 0:6 Coutinho (2), Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Goretzka Zirkzee 03.03.20 Schalke - FCB 0:1 Kimmich Müller 08.03.20 FCB - FCA 2:0 Müller, Goretzka Zirkzee 13.06.20 FCB - Gladbach 2:1 Zirkzee, Goretzka Zirkzee 15.10.20 Düren - FCB 0:3 Choupo-Moting (2), Müller Choupo-Moting 31.10.20 Köln - FCB 1:2 Müller, Gnabry Choupo-Moting 01.12.20 Atletico - FCB 1:1 Müller Choupo-Moting 09.12.20 FCB - Lok Moskau 2:0 Süle, Choupo-Moting Choupo-Moting 03.04.21 Leipzig - FCB 0:1 Goretzka Choupo-Moting 07.04.21 FCB - PSG 2:3 Choupo-Moting, Müller Choupo-Moting 10.04.21 FCB - Union 1:1 Musiala Choupo-Moting 13.04.21 PSG - FCB 0:1 Choupo-Moting Choupo-Moting 17.04.21 Wolfsburg - FCB 2:3 Musiala (2), Choupo-Moting Choupo-Moting 20.04.21 FCB - Leverkusen 2:0 Choupo-Moting, Kimmich Choupo-Moting 25.08.21 Bremer SV - FCB 0:12 ET, Choupo (4), Musiala (2), Tillman, Sané, Sarr, Cuisance, Tolisso Choupo-Moting

FC Bayern ohne Lewandowski: Choupo-Moting mit erstaunlicher Quote

Interessant ist auch der Blick auf die Ballermänner, die in seiner Abwesenheit netzten. Seit Eric Maxim Choupo-Moting 2020 von Paris nach München wechselte, stand der Kameruner stets in Lewys Schatten. Musste Choupo verletzungs- oder schonungsbedingt einspringen, lieferte aber auch er regelmäßig und zuverlässig ab.

In allen elf Spielen, die Lewy in den vergangenen zwei Spielzeiten verpasste, setzten sowohl Hansi Flick als auch sein Nachfolger Julian Nagelsmann vorne stets auf Choupo-Moting, der elfmal traf und damit in Lewys Abwesenheit eine Quote von einem Treffer pro Partie aufweist. Zum Vergleich: Lewandowski trifft beim Rekordmeister im Schnitt alle 92 Minuten, also ähnlich oft wie Choupo, wenn ihn dieser ersetzen musste.

FC Bayern: Auch andere Stürmer können Tore schießen

Ebenfalls auffällig: In besagten elf Spielen seit Beginn der Saison 20/21 ohne die Dienste des Polen trafen die Bayern 31 Mal (!) ins Schwarze, was nahezu drei Treffer pro Partie sind. Erfolgreich waren dabei zwölf unterschiedliche Spieler, was zeigt, das der Rekordmeister auch über andere Akteure verfügt, die die nötige Torgefahr ausstrahlen – und die ohne Lewandowski vielleicht noch mehr aufblühen.

Der absolute Topscorer des FC Bayern München: Robert Lewandowski. © picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Dieser Meinung ist Dietmar Hamann bereits seit geraumer Zeit. „Ich glaube, dass Lewandowski zum Problem für Bayern München wird“, meint der Sky-Experte unlängst über einen Spieler, mit dem sich auch Arjen Robben seinerzeit aufgrund seiner alles einnehmenden Spielweise in die Haare bekam. „Seine Theatralik, sein Abwinken, sein zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass er ein Einzelgänger ist.“ Und die Zahlen belegen: Bayern geht ohne Lewandowski auch nicht unter.