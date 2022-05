Lewandowski-Abschied vom FC Bayern? Twitter-Detail könnte Hinweis geben

Ich muss ehrlich sagen , ich kann Lewys Entscheidung zu 100% nachvollziehen , was alles von Seiten der Verantwortlichen im Bezug auf Lewy abgelaufen ist , war überhaupt nicht cool und so geht man nicht mit einem Weltfußballer um !!! Angefangen hat dieser ganze Mist beim Sport 1 Doppelpass im August 2021 als Brazzo auf die Haaland Frage sagte , " Haaland ist ein top Spieler und ein guter Junge wie ich höre. Das ist ein Spieler den wahrscheinlich die ganze Welt haben will . Natürlich schauen wir da hin , sonst wären wir ja Vollamateure" . So antwortet kein Sportvorstand der einen Weltfußballer in seiner Mannschaft hat , besonders wenn ich sowieso weiß das Bayern dieses Paket nicht stemmen kann. Herbert Hainer , Olli Kahn und Brazzo bekannten sich zwar immer zu Lewy , aber im Hintergrund versuchte man Haaland zu bekommen und die BL ist so klein und hat überall Ohren . Wenn man neutral die Sachlage betrachtet , dann hat Herbert Hainer , Olli Kahn und Brazzo Robert Lewandowski regelrecht vom FCB vergrault , es ist einfach so und ich behaupte , wäre Uli und Kalle noch im Amt dann hätte Lewy seine herausragende Karriere 100% in München beendet und jetzt hat man den Mist , Haaland wechselt zu ManCity und der Weltfußballer Robert Lewandowski ist weg , gut gemacht ihr Drei von der Tankstelle !!! Was am schlimmsten an dieser ganze Sache ist , viele lachen darüber wie der FC. Bayern mit einem der besten Spieler auf der Welt umgeht . Jetzt wird dieser "Rosenkrieg" in der Öffentlichkeit ausgetragen und dieses Spielfeld gehört 100% Pini Zahavi , das ist es was Zahavi wollte . Und der FCB ist so naiv und läßt sich auf diese Zahavi Spielchen ein , alle, jeder meldet sich zu Wort und zuletzt haut noch Uli vom Tegernsee drauf , na ja , jetzt wird Lewy ganz bestimmt seine Meinung ändern und reumütig zurück zum Fc.Bayern kehren .