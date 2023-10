Lewandowski enthüllt Kane-Treffen im Urlaub – und gibt dem FC Bayern einen Rat

Von: Alexander Kaindl

Harry Kane ist Robert Lewandowskis Nachfolger beim FC Bayern München. Der ehemalige Bundesliga-Star hat nun über den Neuzugang gesprochen

München – Der FC Bayern hat wieder eine Nummer Neun: Nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielten die Münchner eine Saison lang ohne klassischen Mittelstürmer – das Ergebnis war eine ungewohnt spannende Meisterschaft, ein frühes Doppel-Aus in DFB-Pokal und Champions League sowie viele interne und externe Störfeuer. Mit Verspätung hat der Rekordmeister die Lücke nun aber geschlossen – und mit Harry Kane im Sommer 2023 einen der besten Angreifer der Welt verpflichtet.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Robert Lewandowski spricht über Bayern-Neuzugang Harry Kane

In einem großen Sport-Bild-Interview spricht der Vorgänger nun über seinen Nachfolger. Lewandowski enthüllte dabei, dass sich die beiden Topstürmer schon einmal im Urlaub getroffen haben: „Wir sind uns nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch einmal beim Urlaub auf Mallorca begegnet. Das war sehr entspannt, wir haben uns gut verstanden.“

Auch bei Terminen von Nike haben sich die beiden immer wieder mal getroffen – Lewandowski spielt nach wie vor in den Schuhen des US-Riesen, Kane hat inzwischen einen Vertrag mit Skechers unterschrieben.

Harry Kane (l.) und Robert Lewandowski haben sich auch abseits des Fußballfeldes schon einige Male getroffen. © Sebastian Frej / Pressinphoto / Imago

Für den neuen Bayern-Star hat Lewandowski viele nette Worte übrig: „Er ist ein super Stürmer. Für Bayern eine sehr gute Lösung“, erklärt er im Interview weiter. Gleichzeitig gibt er seinem Ex-Klub, aber auch Kane selbst, einen Rat mit auf den Weg: „Das erste Jahr für ihn wird sicher nicht leicht, die Umstellung ist groß. Harry braucht Zeit, den FC Bayern zu verstehen. Das ist eine Herausforderung.“

Bisher meistert der 30-jährige Engländer diese Herausforderung ganz gut: In den ersten neun Spielen für Bayern hat Kane wettbewerbsübergreifend neun Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Zum Vergleich: Lewandowski kam in seinen ersten neun Bayern-Partien lediglich auf zwei Tore und drei Assists. In seiner ersten Bundesliga-Saison blieb er bei 17 Treffern stehen, Kane hat nach sechs Begegnungen bereits acht Mal eingenetzt.

Robert Lewandowski fühlt sich beim FC Barcelona pudelwohl

Lewandowski selbst fühlt sich in seiner neuen sportlichen Heimat pudelwohl, in seiner ersten Saison holte er mit dem FC Barcelona direkt den spanischen Meistertitel. Und auch in der neuen Spielzeit läuft es gut: die Blaugrana stehen auf Platz zwei in der Liga, Lewandowski hat schon wieder fünf Tore auf seinem Konto. Seine Zukunft? Aktuell zählt nur Barcelona, Gedanken an die USA oder Saudi-Arabien verschwendet der Pole nicht: „Es geht jetzt um das Genießen. Es geht darum, Erinnerungen mitzunehmen, jeden Moment, jeden Sieg im Kopf zu speichern.“

Bayern-Youngster Mathys Tel denkt aktuell wohl ähnlich – gegen Kopenhagen war er wieder einmal Matchwinner. (akl)