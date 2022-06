Das geht in Lewandowskis Kopf vor: Bayern, Barca, Benzema – Psychoanalyse des Stürmers

Von: Manuel Bonke

Ein Sportpsychologe stellt für die tz eine Ferndiagnose zu Robert Lewandowski. Für den Stürmer zählen offenbar nur seine eigenen Interessen.

München – Es sieht ganz danach aus, als ob sich der FC Bayern und der FC Barcelona im Transferpoker um Robert Lewandowski (33) langsam annähern und die „Basta“-Ansage von Vorstandschef Oliver Kahn (52) bröckelt – zumindest wenn man der Berichterstattung der spanischen Zeitung Sport Glauben schenkt.

Demnach soll noch diese Woche ein Treffen mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters (Titelsammlung) stattfinden, um den Wechsel voranzutreiben. Zwar haben die Katalanen schon mehrere Angebote für Lewandowski nach München geschickt, doch die wurden bisher konsequent ignoriert. Dem Vernehmen nach fordern die Bayern 60 Millionen Euro Ablöse, Barcelona soll bereit sein, knapp 50 Millionen Euro hinzublättern.

FC Bayern: Lewandowski-Berater sieht in Benzema Wechselgrund zu Barcelona

Einen interessanten Aspekt, weshalb der polnische Ausnahmestürmer seinen nächsten Karriereschritt in Spanien machen möchte, nannte jüngst Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski bei Cadena SER: „Er will beweisen, dass er besser als Karim Benzema ist, das ist ein weiterer Grund, zu Barca zu gehen.“

Kucharski geht davon aus, dass sein ehemaliger Klient in Barcelona unterschreiben wird und zwar bevor Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) ihn am 12. Juli zum Trainingsauftakt bittet. Lewandowski müsse Druck auf die Münchner ausüben, damit sie ihn aus seinem Vertrag entließen, sagte Kucharski. „Die Bayern-Verantwortlichen wissen, dass er nach Spanien gehen wollte. Sein Plan war Deutschland, dann Spanien und zum Abschluss seiner Karriere die Vereinigten Staaten.“

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona wechseln. © Mateusz Wlodarczyk/Imago

FC Bayern: Sportpsychologe schaut in Lewandowskis Kopf

Eine Fern-Diagnose, was derzeit im Kopf des zweimaligen Wetlfußballers vorgeht, hat Sportpsychologe Matthias Herzog für die tz durchgeführt. Für ihn steht dabei außer Frage, dass für Lewandowski nur seine eigenen Interessen zählen. „Weltklasse Stürmer sind in der Regel Egoisten. Das brauchen sie auch, um viele Tore zu machen“, erklärt Herzog und ergänzt: „Es ist nur mehr als verständlich, dass Lewy noch einen Schritt weiter gehen und wechseln will. Sein Persönlichkeitstyp will immer weiter wachsen, sich weiter entwickeln. Diese Möglichkeiten sieht er nicht bei Bayern. Stillstand bedeutet Rückschritt.“

Was der Sportpsychologe meint: Lewandowski hat mit dem FC Bayern München nicht nur die Champions League gewonnen, sondern auch den historischen Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller geknackt. „Das einzige, was ihm noch fehlt, ist der absolute Torrekord in der Bundesliga. Und der scheint ihn nicht zu reizen“, glaubt Herzog. Besagte Bestmarke hält nach wie vor Müller mit 365 Treffern, Lewandowski liegt derzeit bei 312.

FC Bayern: Felix Neureuther von Lewandowski-Poker genervt

Und wie ist die Sache mit Benzema zu bewerten, der dieses Jahr große Chancen hat, den einzigen Titel zu gewinnen, der Lewandowski bisher verwehrt blieb – den Ballon d’Or? Herzog: „Aktuell sprechen alle davon, dass Benzema der beste Stürmer der Welt wäre. Das triggert Lewy und er will im direkten Stürmerduell in der gleichen Liga beweisen, dass er die absolute Nummer eins ist. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben nichts mehr zu melden. Lewandowskis Feindbilder sind aktuell Karim Benzema und Kylian Mbappé!“

Die Bayern-Fans sind vom egoistischen Verhalten Lewandowskis mittlerweile genervt – auch die prominenteren. Wie beispielsweise der frühere deutsche Ski-Alpin-Fahrer Felix Neureuther (38). „Die Wertschätzung eines Fußballspielers wird heute am Gehalt gemessen. Es geht doch eigentlich um so viel mehr im Sport, und nicht, ob ich 24 Millionen im Jahr verdiene oder 26 Millionen“, klagte der langjährige Spezl von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger (37) in der Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7 bei ServusTV und fragte: „Wo sind wir hingekommen?“ Eine Frage, die sich auch die Noch-Mitspieler von Lewandowski stellen… Manuel Bonke