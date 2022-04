Ostern bei den Lewandowskis: Familie von Bayern-Star grüßt aus Spanien

Von: Alexander Kaindl

Bleibt Robert Lewandowski dem FC Bayern München erhalten? Seine Familie ist schon in Spanien - allerdings nur im Urlaub.

München - Über keinen Spieler wird beim FC Bayern München aktuell mehr diskutiert: Robert Lewandowski. Der Vertrag des Superstürmers läuft im Sommer 2023 aus, aktuell wird viel über einen möglichen Abgang spekuliert. Der FC Barcelona soll an einer Lewandowski-Verpflichtung interessiert sein - für den deutschen Rekordmeister natürlich ein Worst-Case-Szenario.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter: 33 Jahre), Warschau, Polen Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 50 Millionen Euro

Robert Lewandowski: Bayern-Star wird mit Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht

Der Pole hat in seinen bisherigen acht Bayern-Jahren einen Tor-Rekord nach dem anderen gebrochen, etliche Titel gewonnen. Die großen Highlights waren sicher der Gewinn der Champions League 2020, die 41 Treffer in der Bundesliga-Saison 2020/21 und die Wahlen zum FIFA-Weltfußballer 2020 und 2021. Was kann danach noch kommen? Kein Wunder, dass sich die Wechselgerüchte halten, schließlich ist Lewandowski bereits 33 Jahre alt - ein neues Kapitel zum Ende einer Fußballerkarriere wäre nichts außergewöhnliches, etliche andere Spieler handhaben es ebenso.

Am Osterwochenende stand für ihn und seine Bayern nun aber erstmal Bundesliga-Alltag an. Die Münchner gewannen bei Arminia Bielefeld mit 3:0, Lewandowski konnte sich dabei aber nicht in die Torschützenliste eintragen und wurde sogar ausgewechselt. Ungewöhnlich, normalerweise lässt Trainer Julian Nagelsmann seinen Goalgetter über die komplette Spielzeit stürmen. Ebenfalls ungewöhnlich dürfte schon Lewandowskis Vormittag gelaufen sein. Vor dem Spiel postete er ein Foto auf Instagram, es zeigte seine Ehefrau Anna, die beiden gemeinsamen Töchter und ihn selbst - per Videocall zugeschaltet!

Familie Lewandowski: Roberts Frau Anna und die beiden Töchter im Mallorca-Urlaub

Das Osterfrühstück der Lewandowskis lief in diesem Jahr nämlich etwas anders ab als normalerweise. Die Familie war nach Mallorca gereist, tankte dort Sonne. Anna Lewandowska zeigte in den vergangenen Tagen beeindruckende Urlaubsbilder von der Baleareninsel. Sie fragte ihre Follower sogar nach Tipps, um die spanische Sprache lernen zu können. Bei der aktuellen Transfer-Diskussion rund um ihren Ehemann, der ausgerechnet mit einem Wechsel in dieses Land in Verbindung gebracht wird, nicht besonders glücklich.

Immerhin sah Papa Robert beim Osterfrühstück glücklich aus, er strahlte beim Videocall über das ganze Gesicht. Das Handy war an ein Glas gelehnt, die Töchter hatten ihren Vater somit im wahrsten Sinne des Wortes am Tisch. Der Bayern-Star schrieb zu dem Bild: „Meine Art von Ostern dieses Jahr! Frohe Ostern an alle, die feiern. Möge euer Osterfest voller Freude, Glück und Frieden sein!“

Robert Lewandowski per Video zugeschaltet: Familie mit Osterfrühstück auf Mallorca

Die Bayern-Fans werden sich wünschen, dass sich ihr Lewandowski auch an den Osterwochenenden in den kommenden Jahren per Video zuschalten muss, falls sich seine Familie gerade in Spanien aufhalten sollte. Bei einem Teamkollegen scheinen die Vertragsverhandlungen wesentlich besser zu laufen. Thomas Müller steht offenbar dicht vor einer Verlängerung beim FC Bayern. (akl)