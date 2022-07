Sadio Mané als Lewy-Flüsterer: Erste Begegnung der beiden Superstars beim FC Bayern

Von: Philipp Kessler

Plausch unter Stürmern: Robert Lewandowski (r.) trifft Sadio Mané. © sampics

Robert Lewandowski ist zurück beim FC Bayern München. Doch der Neustart des abwanderungswilligen Stürmerstars ist verbunden mit vielen Unwägbarkeiten.

München - Eigentlich wollte er diesen Fall vermeiden. Doch nun ist er eingetreten: Robert Lewandowski (33/Vertrag bis 2023) ist zurück beim FC Bayern. Am Montag landete der wechselwillige Stürmer des deutschen Rekordmeisters per Privatjet in München. Am Dienstag absolvierte er mit den anderen Urlaubsrückkehrern wie Kapitän Manuel Neuer (36) die obligatorische Leistungsdiagnostik.

Um kurz nach 9 Uhr kam Lewandowski auf dem Beifahrersitz eines grünen ­Bentley-Cabrios am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vorgefahren. Dort fanden die medizinischen Checks statt. Um 13.10 Uhr wurde der Pole von Bayern-Chauffeur Bruno Kovacevic im schwarzen Audi SUV zum Münchner Vereinsgelände kutschiert. Lewandowski & Co. durchliefen anschließend verschiedene Stationen. Unter anderem wurde bei einem Laktattest mit einer Atemmaske auf dem Laufband die Ausdauerfähigkeit überprüft. Übungen am Speed-Court testeten die Schnelligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Hinzu kamen Sprung- und Gleichgewichtstests.

FC Bayern München: Robert Lewandowski plaudert mit Sadio Mané

Auffällig: Vor den Übungen im Fitnessraum plauderte Lewandowski noch kurz mit Neuzugang Sadio Mané (30/kam für eine feste Ablöse von 32 Mio. Euro vom FC Liverpool) zwischen Tür und Angel auf der Terrasse. Am Mittwoch sollen die beiden Top-Stars dann zum ersten Mal zusammen auf dem Rasen trainieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lewandowski und Mané in einem Pflichtspiel für Bayern auflaufen werden, ist hingegen gering.



Lewys Rückkehr zum Rekordmeister ist eine komische Situation für alle Beteiligten. Der Pole verhält sich allerdings professionell wie gewohnt. Ein medial thematisierter Streik war kein Thema für ihn, die Unruhe um seinen geplanten Wechsel zum FC Barcelona hatte aber offenbar Auswirkungen auf seine Liebsten. Lewandowski ist ohne Ehefrau Anna, die Barça mittlerweile auf Instagram folgt, und den beiden Töchtern in München.

Robert Lewandowski: Morddrohungen in den sozialen Medien

Laut dem polnischen Mediums WP SportoweFakty erhalte der Weltfußballer Morddrohungen in den sozialen Medien. Sein Solo-Trip sei daher eine Vorsichtsmaßnahme.

Geht es nach Lewandowskis Familie, ist der nächste Halt ohnehin Barcelona. Doch dafür muss der hochverschuldete katalanische Verein sein Angebot dem Vernehmen nach auf eine feste Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro erhöhen. Auf die bis dato letzte Offerte von 40 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an Boni hat der FC Bayern nicht reagiert, was laut Barca einer Absage gleichkommt.



Am Samstag findet die offizielle Teampräsentation der Münchner in der Allianz Arena statt. Für den FC Barcelona geht es an diesem Tag auf Marketing-Tour in die USA – am Liebsten mit Lewandowski im Gepäck. P. Kessler

