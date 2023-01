Im Clásico-Finale: Robert Lewandowski bejubelt ersten Titel mit Barcelona – jedoch nicht in Spanien

Von: Antonio José Riether

Beim ehemaligen Bayern-Angreifer Robert Lewandowski läuft es seit seinem Wechsel nach Barcelona. Der holte am Sonntagabend seinen ersten Titel mit seinem neuen Klub.

München - Im vergangenen Sommer war der Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona das bestimmende Thema. Acht Jahre lang war der Pole für den FC Bayern auf Torejagd gegangen und feierte mit den Münchnern etliche Titel, darunter die Champions League.

Am Sonntagabend gewann Lewandowski nun auch seinen ersten Titel für seinen neuen Klub, mit 3:1 schlug Barça den Erzrivalen Real Madrid im Supercupfinale. Viele Barcelona-Fans bejubelten den Sieg allerdings nicht vor Ort, ausgetragen wurde das Finale im Ausland.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau (Polen) Position: Mittelstürmer Beim FC Barcelona seit: Juli 2022 Länderspiele (Tore): 138 (78 Tore)

Robert Lewandowski: Erster Titel für Ex-Bayern-Stürmer im Trikot des FC Barcelona

Bereits zum dritten Mal wurde der spanische Superpokal in diesem Jahr in Saudi-Arabien ausgetragen. Bereits die beiden Halbfinalpartien zwischen Real Madrid und dem FC Valencia (1:1 n. V., 4:3 i. E.) sowie dem FC Barcelona und Betis Sevilla (2:2 n. V. , 2:4 i. E.) fanden in den Tagen vor dem Endspiel auf der Arabischen Halbinsel statt. Am Sonntagabend kam es in der Hauptstadt Riad im King Fahd International Stadium zum Showdown zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Barcelona, das aktuell mit drei Punkten Vorsprung vor den Madrilenen die Tabelle der spanischen Liga anführt, bestätigte die Form der letzten Wochen und gewann recht eindeutig gegen das Starensemble um die Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Mit 3:1 fegte die Blaugrana ihren ewigen Rivalen vom Platz, Robert Lewandowski wurde zum Matchwinner und hatte einen großen Anteil am Superpokal-Sieg seines Teams.

Treffer und Vorlage: Robert Lewandowski erledigt Real Madrid im Supercup-Finale

Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging Barcelona durch einen starken Angriff in Führung. Nach einem Ballverlust der Blancos vor dem eigenen Strafraum leitete Lewandowski ein Zuspiel von Pedri gedankenschnell auf den mitgelaufenen Gavi weiter, der zur 1:0-Führung traf.

Nur etwas mehr als zehn Minuten später tat sich der Vorlagengeber Lewandowski auch in seiner eigentlichen Hauptrolle als Goalgetter hervor. Nach einem klassischen Konter verwertete der 34-Jährige einen schönen Querpass von seinem Teamkollegen Gavi mit all seiner Routine zum 2:0-Pausenstand.

Robert Lewandowski stemmte seine erste Trophäe in den Himmel. Allerdings nicht vor heimischem Publikum. © Juan Carlos Cardenas/imago

Robert Lewandowski: Ex-Bayern-Star trifft auch beim FC Barcelona, wie er will

Auch am letzten Barcelona-Treffer des Abends in der 69. Spielminute war Lewandowski beteiligt, der Stürmer leitete das 3:0 durch Pedri mit einem klugen Pass auf Gavi ein. Erst in der Nachspielzeit gelang es dem Titelverteidiger Real Madrid in Person von Karim Benzema, den ersten und einzigen Treffer des Abends für die Hauptstädter zu erzielen.

Am Ende durfte Lewandowski seinen ersten Pokal seit seinem Wechsel nach Katalonien in die Höhe strecken, auch wenn sich die Fans in der Heimat rund 4.500 Kilometer Luftlinie von Riad entfernt freuen mussten. Für den Angreifer ist der Titel eine Bestätigung seiner bisherigen Leistungen in Spanien, so erzielte er bereits 20 Treffer in 22 Pflichtspielen. In der Liga steht er mit 13 Treffern aktuell auf Platz eins, während der erfolglosen Champions-League-Vorrunde, die auf Platz drei endete, erzielte er in fünf Partien fünf Treffer. (ajr)