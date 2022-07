Lewandowski zum Bayern-Leistungstest in München – passendes Barcelona-Angebot da

Von: Antonio José Riether

Am Dienstag erschien Lewandowski zum Leistungstest in München. Doch bleibt der abwanderungswillige Star auch bis zum nächsten, wichtigen Stichtermin beim FC Bayern?

Update vom 12. Juli, 11.02 Uhr: Die Nationalspieler, die am Dienstag die Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder absolvierten, verpassten auch an der ersten Einheit des Tages am Trainingsgelände. Robert Lewandowski, der mit einem grünen Cabrio abgefahren kam, verließ die Klinik etwa um 10.20 Uhr morgens.

Erstmeldung vom 12. Juli:

München - Am 12. Juli wollte Robert Lewandowski eigentlich nicht in München sein. Doch der FC Bayern blieb im Transferpoker mit dem FC Barcelona über die vergangenen Wochen hart, weshalb der Stürmer am Montagabend nach seinem Urlaub wieder in der Landeshauptstadt landete. Die Fans sind gespannt: erscheint der Torjäger beim Mannschaftstraining oder verzichtet er auf die ersten Einheiten bei den Münchnern und forciert seinen Wechsel?

Lewandowski in München: Bayern-Stürmer startet mit Pflichttermin zum Saisonauftakt

Am Dienstag ist der abwanderungswillige Weltfußballer jedenfalls wie vorgesehen zum Leistungstest bei Rekordmeister Bayern München erschienen, wie der Sport-Informations-Dienst bestätigt. So fuhr der Pole um kurz nach neun Uhr morgens in einer grünen Luxuskarosse am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg vor, auch ein Video von Sky-Reporter Torben Hoffmann bestätigt die Anwesenheit Lewandowskis. „Kein Trainingsstreik wie angekündigt“, schreibt der ehemalige Bundesliga-Profi dazu.

Andere Stars wie Mannschaftskapitän Manuel Neuer sowie seine DFB-Kollegen Thomas Müller und Leroy Sane erschienen zuvor ebenfalls in der Klinik. Anders als die restlichen Spieler waren die Nationalspieler-Nachzügler, zu denen auch Lewandowski zählt, bei der ersten möglichen Einheit am Dienstag um 10 Uhr nicht auf dem Trainingsplatz dabei.

Robert Lewandowski: Barcelona bietet offenbar die geforderte Ablöse - Entscheidung naht

Nach Sport1-Informationen will die Lewandowski-Seite noch diese Woche eine Einigung zwischen Klub und Spieler. An der Teampräsentation am Samstag, 16. Juli, möchte der Angreifer keinesfalls teilnehmen, spätestens vor der USA-Reise, die am darauffolgenden Montag beginnt, möchte Lewandowski den Klub verlassen.

Der Transfer wird trotz der „Basta“-Ansage von FCB-Boss Oliver Kahn als wahrscheinlich eingestuft, zu tief sind die Gräben zwischen dem Stürmerstar und dem deutschen Rekordmeister nach den vergangenen Wochen. Dementsprechend soll der FC Barcelona sein Angebot wieder etwas erhöht haben, nun beträgt es dem SID-Bericht nach die geforderten 50 Millionen Euro. Gut möglich also, dass die Bayern-Verantwortlichen Lewandowski für diese Summe von seinem letzten Vertragsjahr beim FCB erlösen.

Lewandowski vor Abflug zum FC Barcelona

Diese Woche wird die Zukunft entschieden, jeden Tag könnte die Entscheidung fallen. Sollte der 33-Jährige am Wochenende noch Spieler des FC Bayern sein, wird er wohl mit gemischten bis negativen Reaktionen bei der Teamvorstellung rechnen müssen. Vielleicht befindet er sich am Samstag jedoch schon in Katalonien. Es kommt alles auf die nächsten Stunden und Tage an. (ajr)