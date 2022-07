Als Letzter und nie hundert Prozent: War das Lewandowskis letztes Bayern-Training?

Von: Philipp Kessler

Robert Lewandowski ist zurück in München. Doch vollen Einsatz zeigt er im Training nicht. In seinem Kopf scheint aktuell nur der FC Barcelona zu sein.

München - Mittwochvormittag an der Säbener Straße: Die Bayern-Stars trainieren aus Marketinggründen in den neuen weißen Auswärtstrikots des deutschen Rekordmeisters. Auch Robert Lewandowski (33/Vertrag bis 2023). Ein Anblick, den der wechselwillige Stürmer nach seinen Aussagen, seine Geschichte mit Bayern sei vorbei, wohl selbst nicht mehr für möglich gehalten hatte…

Am Dienstag absolvierte Lewandowski die obligatorischen Checks im Krankenhaus Barmherzige Brüder und im Leistungszentrum des FC Bayern. Tags darauf stand für ihn das erste Team-Training nach seinem Familienurlaub auf dem Programm. Um 9.06 Uhr fuhr er in seinem Dienstwagen vor. Um 10.31 Uhr trottete er als letzter Münchner auf den Rasen.

Robert Lewandowski trainierte beim FC Bayern - doch er zeigte keinen vollen Einsatz. © Sven Hoppe / dpa

Lewandowski absolvierte alle Übungen als Letzter und nie mit 100-prozentigem Einsatz

Lewandowski absolvierte alle Übungen als Letzter und nie mit 100-prozentigem Einsatz. Mit seinen Noch-Kollegen tauschte er sich kaum aus. Nur Mittelfeldspieler Leon Goretzka (27) redete häufig mit Lewy. Beim Elf-gegen-Elf-Match blieb der siebenmalige Bundesliga-Torschützenkönig ohne Treffer. Bezeichnend: Weil sein Team verloren hatte, mussten die Spieler Liegestütze machen. Einzig Lewandowski hatte kein Lust dazu, holte sich stattdessen lieber ein Getränk am Golfcart der Zeugwarte. Um 12.16 Uhr war die erste Einheit des Tages zu Ende. Um 16 Uhr startete das zweite Training.



Körperlich war er zwar anwesend, doch mit seinen Gedanken dürfte er beim FC Barcelona sein. Problem: Die hochverschuldeten Katalanen haben bis dato noch immer kein Angebot für den Polen abgegeben, das den Wünschen der Bayern-Bosse entspricht. Eine fixe Ablöse von 50 Millionen Euro stellen sich die Münchner vor – zehn Millionen mehr als bisher geboten.



Robert Lewandowski: „Am Ende werden sie sich auf 50 Millionen einigen“

„Die Verantwortlichen des FC Barcelona werden versuchen zu feilschen, aber am Ende werden sie sich auf 50 Millionen einigen“, sagt Barcelona-Experte Ramiro Aldunate von der spanischen Sportzeitung Marca zur tz. Von spanischen Journalisten auf Lewandowski angesprochen, antwortete Barça-Präsident Joan Laporta (60) am Mittwoch ausweichend. Auf Instagram wurde Lewy-Ehefrau Anna gefragt, ob die Familie nach Barcelona komme. Ihre Antwort: „Das würde ich auch gerne wissen.“

Am Samstag (ab 15 Uhr) findet die Teampräsentation des FC Bayern in der Allianz Arena statt. Im Idealfall wäre seine Zukunft bis dahin geklärt. Klar hingegen ist der Wechsel von Flügelstürmer Raphinha (25) zu Barça. Für ihn soll der Verein 58 Millionen Euro an Leeds überwiesen haben. Warum greift Barcelona für ihn tiefer in die Tasche als bisher für Lewy? Aldunate: „Raphinha kann man später noch weiterverkaufen. Lewandowski ist ja schon älter…“ Philipp Kessler