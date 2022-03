Lewandowski-Transfer nach Paris? Bayern-Star antwortet mit zwei Sätzen auf angebliches PSG-Interesse

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern möchte mit Top-Stürmer Robert Lewandowski verlängern. Der wunderte sich am Wochenende jedoch über den Sport-Vorstand. Der Vertrags-Poker ist eröffnet.

München - Die Szenen, die sich vor und nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon abspielten, wirkten ein Stück weit bizarr. Vor der Partie wurde Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) gefragt, ob die Bayern möglicherweise im Sommer bei einem Angebot für Robert Lewandowski (32) von 50 Millionen Euro Ablöse schwach werden und ihn vielleicht doch verkaufen würden. „Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht infrage“, antwortete Salihamidzic unmissverständlich.

FC Bayern: Vertrags-Poker eröffnet - Lewandowski wundert sich über Salihamidzic

Der Vertrag des polnischen Ausnahmestürmers läuft bekanntlich nur noch bis Sommer 2023. Heißt im Umkehrschluss: Wollen die Bayern nächstes Jahr nicht den nächsten Spieler ablösefrei ziehen lassen, müssen sie zeitnah mit Lewandowski verlängern. Der deutsche Rekordmeister wird laut Salihamidzic „selbstverständlich alles dafür tun“. Darüber wurde Lewandowski vor laufenden TV-Kameras nach Abpfiff in Kenntnis gesetzt. Seine überraschende Antwort: „Ich höre das zum ersten Mal.“ Aufmerksamen Beobachtern des FC Bayern dürfte nach diesem angedeuteten verbalen Schlagabtausch klar sein: Der Poker um Lewy ist eröffnet!

Auch wenn es bisher noch keine Gespräche zwischen Klub und Spieler gab, in den nächsten Wochen und Monaten dürfte es wieder die eine oder andere Wortmeldung mehr von Seiten des Stürmers, dessen Berater Pini Zahavi (78), Sportvorstand Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn (52) geben. Bei Sky sagte Lewy zu seiner Situation: „Ich weiß, wie Fußball funktioniert, und bin immer offen, aber für mich ist das nächste Spiel wichtig. Das Vertragsthema ist ein Thema im Hintergrund.“

FC Bayern: Poker um Lewandowski - wird die Vertragslaufzeit zum Knackpunkt?

Fakt ist: Die Bayern-Verantwortlichen wollen mit ihrem zweimaligen Weltfußballer verlängern – aber um welchen Preis? Anders als bei der letzten Vertragsverlängerung spielt neben den Gehaltsvorstellungen auch die Laufzeit eine entscheidende Rolle. Zur Erinnerung: Lange Zeit verfolgten die Münchner Macher das Credo, mit Ü30-Spielern maximal zwei Jahre zu verlängern – doch das ist in Lewandowskis Augen zu wenig. Das ließ er jüngst auch im Interview mit dem französischen Fußballprogramm Telefoot1 durchblicken: „Ich will noch viele Jahre spielen, mindestens fünf Jahre! Wenn ich in zwei Jahren anfange abzubauen, denke ich vielleicht an den Ruhestand, aber noch nicht.“

In fünf Jahren wäre der Angreifer 37 Jahre alt. Unvorstellbar, dass der deutsche Rekordmeister Lewandowski trotz all seiner Verdienste und Rekorde mit solch einer Laufzeit ausstattet. Aber vielleicht lassen sich andere europäische Top-Vereine auf so einen Deal ein – oder kompensieren eine kürzere Laufzeit mit einem höheren Gehalt?

Lewandowski: Top-Klubs klopfen an - FC Bayern will Star-Stürmer halten

Lewandowski-Berater Zahavi pflegt beste Drähte zu Scheich-Klub Paris Saint Germain und Real Madrid. Der Israeli transferierte bereits Ex-Bayer David Alaba (29) kostenlos zu den Königlichen. Seitdem ist vor allem das Verhältnis zu Sportvorstand Sali­hamidzic angespannt. Mit beiden Klubs wurde Lewy in der Vergangenheit regelmäßig in Verbindung gebracht. Konkret auf das kolportierte Interesse der Pariser angesprochen, antwortete der Stürmer bei Telefoot1: „Ich bin noch bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag. Daran denke ich noch nicht.“

Eine Antwort, die viel Interpretationsspielraum lässt. Es dürfte bis Sommer – dann will Lewandowski dem Vernehmen nach Klarheit über seine Zukunft haben – nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich der Pole zu seiner Zukunft äußert. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)