Lewandowskis Plan B nach Barcelona? Gerüchte um Transfer-Optionen verdichten sich

Von: Richard Strobl

Robert Lewandowski will zum FC Barcelona. Doch es soll auch einen Plan B geben. © IMAGO / Sven Simon (Fotomontage)

Der Transfer-Poker um Robert Lewandowski läuft. Der FC Bayern und der FC Barcelona konnten sich bislang nicht einigen. Das ruft nun andere Teams auf den Plan.

München - Wird Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison noch im roten Hemdchen des FC Bayern München auflaufen? Weiter ist in dem Transfer-Poker alles möglich - und das trotz des wiederholten „Bastas“ von der Säbener Straße. Doch selbst wenn der Barca-Wechsel scheitern sollte, könnte der Pole vor einem Abgang stehen.

Lewandowski-Wechsel? Barcelona legt neues Angebot vor

Die Bayern wollen ihren Top-Stürmer unbedingt behalten. Doch Lewandowski selbst hat seinen Abgang - offen wie selten - vorangetrieben. Trotz seines noch ein Jahr gültigen Vertrags. Es ist ein mehr als offenes Geheimnis, dass Lewandowski weg will. Sein Lieblingsziel: Die katalanische Hauptstadt des Fußballs. Und auch die Blau-Grana meint es ernst und besserten das Angebot für den Weltfußballer aktuell noch einmal nach.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau (Polen) Position: Mittelstürmer Pflichtspiele für den FC Bayern: 374 (344 Tore) Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2023

Nach Sport1-Infos hat der FC Barcelona ein neues Lewandowski-Angebot beim FC Bayern hinterlegt. Demnach nähert man sich nun einem Fixbetrag von 50 Millionen Euro Ablöse an - plus etwaiger Bonuszahlungen. Nach Bild-Angaben soll man in München ab 50 Millionen Euro gesprächsbereiter sein. Dennoch bleibt die Frage, ob der Transfer wirklich noch zustande kommt.

Der Wechselwunsch des Polen und die stockenden Verhandlungen haben nun aber offenbar auch zwei andere Top-Teams auf den Plan gerufen.

Lewandowski-Poker: Chelsea und PSG weiter sehr interessiert

Sportbild-Reporter Christian Falk berichtet, dass nicht nur der FC Chelsea, sondern nun auch Paris Saint-Germain die Lage ganz genau beobachtet. Beiden Teams sei bewusst, dass Lewandowskis Favorit der FC Barcelona sei. Doch man will demnach bereit sein, falls der Deal endgültig platzen sollte. Der öffentlich bekundete Wechselwille des Stürmerstars spielt hier sicher eine große Rolle.

Der Bericht enthält auch gleich die nächste Breitseite gegen den FC Bayern - wenn es denn wahr ist: Denn demnach würde Lewandowski lieber zum FC Chelsea wechseln, als weiter die FCB-Neun auf dem Rücken zu tragen - vorausgesetzt natürlich der Barca-Deal sollte endgültig platzen.

Falk hatte bereits Mitte Juni darüber berichtet, dass Chelsea und PSG die Lewandowski-Lage beobachten würden. Trotz der Mbappé-Verlängerung soll Lewandowski in Paris nun aber weiter das Sturm-Transferziel Nummer eins sein. (rjs)