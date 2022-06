Lewandowski im Urlaubs-Marathon: Jetzt entdeckt er mit seiner Anna den nächsten Strand

Von: Stefan Schmid

Teilen

Wie verbringen die Stars des FC Bayern München ihren Urlaub? Robert Lewandowski ist schon geübt, aber auch seine Kollegen kommen gut herum.

München - Auch Fußball-Stars brauchen einmal Urlaub. Da die meisten Spieler des FC Bayern München nach der Saison noch Spiele mit ihren Nationalmannschaften absolvieren mussten, bleibt erst jetzt Zeit, um sich der Erholung zu widmen. Auf Instagram zeigen sich die Spieler von ihrer entspannten Seite und geben den Fans einen Einblick in ihr Urlaubs-Glück zwischen entspanntem Pärchen-Urlaub und ausgelassener Party-Stimmung.

FC Bayern München: Urlaubs-Hotspot Florida

Besonders die US-amerikanische Ostküste scheint es einigen Jungspunden im Bayern-Kader angetan zu haben. Alphonso Davies verbringt seine freie Zeit mit Sam Adekugbe und Tajon Buchanan - beides Mitspieler im kanadischen Nationalteam - am South Beach in Miami. Der Kanadier scheint seine Lust am Tempo nicht nur auf den Fußballplatz auszuleben. So posiert er mit den beiden Freunden auf einem Motorboot vor der Küste Floridas.

Alphonso Davies (Mitte) mit seinen Nationalmannschafts-Kumpels. © Instagram/samadekugbe

Während Davies wohl gerne im engeren Kreis bleibt, suchen Chris Richards und Joshua Zirkzee den großen Trubel. Bei einer Modenschau, organisiert von Raheem Taylor-Parkes, mit anschließender Party waren die beiden Bayern-Stars aber nicht die einzigen Prominenten. So waren unter anderem auch die beiden US-Boys Christian Pulisic (FC Chelsea) und Matthew Hoppe (ehemals Schalke 04) unter den Gästen. Auch wenn Richards sichtlich Spaß auf der Veranstaltung hatte, war der Hintergrund doch ein ernster, denn Taylor-Parkes will mit seinen Veranstaltungen mehr Bewusstsein auf Themen der psychischen Gesundheit lenken.

Kingsley Coman und Thomas Müller im Pärchen-Modus

Deutlich entspannter lassen es dahingegen Thomas Müller und Kingsley Coman angehen. Beide verbringen die freie Zeit mit ihren Frauen beziehungsweise mit der ganzen Familie. Während bei den Müllers komplette Zweisamkeit die Priorität zu haben scheint und von den beiden nicht mal ein Aufenthaltsort bekannt ist, macht sich Familie Coman für eine Hochzeitsfeier in Paris schick.

Thomas Müller mit Frau Lisa und Sabrina Coman mit Mann Kingsley. © Instagram/lisa.mueller.official und Instagram/sabrajna

Robert Lewandowski - Noch-Bayern-Stürmer im ausgedehnten Urlaubsmodus

Während bei den anderen Bayern-Spieler ein oder maximal zwei Beiträge in den Sozialen Medien auf ihre Urlaubs-Aktivitäten verweisen, ist der Feed von Robert Lewandowski voll mit Bildern seiner Freizeitaktivitäten. Sucht man gar nach einem Post vom wechselwilligen Polen im Trikot des FC Bayern, scrollt man erstmal etwas. Ganz nach dem Motto: Lieber gar nicht mehr Fußball, als noch einmal für die Bayern spielen.

Nachdem der Pole in den vergangenen Wochen schon fleißig seinen Besuch in Monaco bei der Formel 1, bei den French Open oder den gemeinsamen Familien-Urlaub auf Mallorca dokumentiert hat, zeigt ihn das aktuellste Foto nun mit Frau Anna am Strand von Belek in der Türkei. Dort haben die beiden die Hochzeit von Freunden gefeiert. Es ist das nächste Kapitel im Urlaubs-Marathon der Lewandowskis. Möglicherweise lautet eine weitere Destination in diesem Sommer ja Barcelona - was dann aber wohl eher berufliche Gründe haben dürfte. (sch)