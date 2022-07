Mode-Show statt Vorbereitung! Robert Lewandowski genießt Urlaub mit Heidi Klum

Von: Tom Offinger

Während seine Teamkollegen schon in der Vorbereitung schwitzen, genießt Robert Lewandowski noch seinen Urlaub - und trifft dabei zahlreiche Prominente.

Siracusa/München - Bleibt er oder bleibt nicht? Keine Frage beschäftigt die Fans des FC Bayern München derzeit so sehr, wie die Zukunft von Star-Stürmer Robert Lewandowski. Der 33 Jahre alte Pole flirtet nun schon seit geraumer Zeit mit einem Abgang aus der bayerischen Landeshauptstadt, am liebsten wurde der Angreifer wohl zukünftig das Trikot des FC Barcelona tragen.

Spätestens am Dienstag (12. Juli) könnte ein erster Hinweis erfolgen: Dann nämlich erwartet Trainer Julian Nagelsmann seinen Leistungsträger wieder im Training. Bis dahin genießt der Pole den gemeinsamen Urlaub mit seiner Frau Anna - und trifft dabei jede Menge Prominenz.

Robert Lewandowski: Bayern-Star genießt Urlaub - und trifft Heidi Klum

Am Abend des 9. Juli besuchte das Ehepaar Lewandowski eine Mode-Show des italienischen Labels Dolce & Gabbana in Siracusa auf Sizilien. „Was für ein Abend“, schrieb Anna Lewandowska zu einigen ausgewählten Bildern auf ihrem Instagram-Profil. Im Mittelpunkt standen natürlich sie und ihr Robert: Während er einen traditionellen schwarzen Smoking trug, überzeugte die frühere Karateka in einem weißen Kleid.

Neben der eleganten Kleidung zog auch die prominente Begleitung der Lewandowskis die Blicke des Betrachters auf sich. Auf einem Bild posierte das Ehepaar gemeinsam mit NFL-Star Russell Wilson und seiner Frau, der US-amerikanischen Sängerin Ciara. Auf dem vierten Bild strahlen Lewandowski und seine Ehefrau mit Heidi Klum um die Wette.

Das deutsche Supermodel war nicht etwa selbst für die Fashion-Show gebucht worden, sondern als Unterstützung für ihre Tochter Leni angereist, die sich in Italien auf dem Laufsteg präsentierte. Auch die 49-jährige Mama teilte auf Instagram fleißig Schnappschüsse des Abends: So saß Klum mit den Lewandowskis an einem Tisch und feierte im Anschluss den Auftritt ihrer Tochter bei der Modenshow.

Robert Lewandowski genießt seinen Urlaub in Italien. © Screenshots/instagram.com/annalewandowskahpba/instagram.com/heidiklum

FC Bayern München: Am 30. Juli im Supercup gegen Leipzig - mit Lewandowski?

Offiziell wird Robert Lewandowski am kommenden Dienstag (12. Juli) wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße erwartet. Ob der 33-Jährige dem Ruf seines derzeitigen Arbeitgebers auch wirklich folgen wird, ist derzeit noch unklar, ein Streik könnte durchaus eine Option für den wechselwilligen Polen sein.

Am 30. Juli wird es das erstmals Ernst für den FC Bayern: Im DFL Supercup treffen die Münchner auf die Pokalsieger von RB Leipzig. Ob dann auch Supercup-Rekordtorschütze Robert Lewandowski auf dem Platz stehen wird, steht derzeit noch in den Sternen. (to)