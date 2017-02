Lewandowski geht fremd: Torjäger zu Gast beim Skifliegen

Oberstdorf - Am Tag nach dem Remis gegen Schalke 04 entspannt Robert Lewandowksi auf seine Art. Der Torjäger des FC Bayern begeistert sich auch für Wintersport.

Bayern-Star Robert Lewandowski hat sich bei seinem ersten Besuch eines Skisprung-Events begeistert gezeigt. „Ich bin das erste Mal live dabei. Das sieht Wahnsinn aus“, sagte Lewandowski am Sonntag am Rande des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf. Der Torjäger des Rekordmeisters aus München und der polnischen Nationalmannschaft, der beim 1:1 gegen Schalke 04 den Führungstreffer für den FC Bayern erzielt hatte, ist nach eigenem Bekunden seit den erfolgreichen Zeiten von Adam Malysz Skisprung-Fan. „Der Sport ist in Polen sehr populär“, sagte Lewandowski.

dpa