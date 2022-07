Lewandowski-Ersatz? Schau mal, Brazzo! Etliche Tormaschinen sind aktuell vereinslos

Von: Florian Schimak

Robert Lewandowski wird wohl nicht mehr lange für den FC Bayern spielen. Sein Nachfolger? Schwierig! Aber: Es gibt viele namhafte Tormaschinen, die derzeit ablösefrei sind.

München - Wie lange bleibt er noch beim FC Bayern? Diese Frage stelle sich vermutlich nicht wenige Fans. Der Lustlosauftritt von Robert Lewandowski am Mittwoch bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße machte einmal mehr deutlich, wie viel Bock der Weltfußballer auf eine weitere Saison in München hat.

In dieser Woche könnte es aber noch zu einer Einigung mit dem FC Barcelona kommen, weil die Bayern womöglich wenig Interesse daran haben dürften, Lewy am Samstag bei der Teampräsentation in der Allianz Arena vorzustellen oder ihn mit auf die US-Tour zu nehmen. Allerdings stellt sich für die FCB-Bosse dann auch die Frage des Nachfolgers. Wer könnte Lewandowski auf die Schnelle ersetzen?

Wer wird Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern? Harry Kane erst 2023 interessant

Harry Kane ist definitiv ein Thema beim Rekordmeister - allerdings erst 2023. Dass Julian Nagelsmann ohne echte Neun und nur mit Sadio Mane, Serge Gnabry - der offenbar seinen Vertrag nun doch verlängern möchte - und Thomas Müller in die neue Saison geht, ist zwar möglich, aber nicht zwingend erwünscht. Daher werden aktuell ablösefreie Stars auf dem Transfermarkt für die Bayern vielleicht nicht ganz uninteressant.

Der erste große Name: Luis Suárez! Der Vertrag des Stürmers bei Atlético Madrid lief zum 30. Juni aus, ein Wechsel zu River Plate nach Argentinien zerschlug sich, weshalb der 35-Jährige aktuell zu haben wäre. Zwar passt Suárez von seiner Art nicht hundertprozentig in die Nagelsmann‘sche Vorstellung von Pressing-Fußball, aber eine Tormaschine wäre der Uruguayer noch immer.

Ebenfalls spannend könnte die Personalie Andrea Belotti sein. Der 28-Jährige knipste bis vor kurzem für den FC Turin, ehe sein Vertrag nicht verlängert wurde. Mit der Squadra Azzurra wurde Belotti 2021 Europameister, war dabei aber meist Joker. In der Serie A erzielte er 270 Partien starke 106 Treffer - also auch Belotti weiß, wo das Tor steht.

Ex-Barca-Star als Lewandowski-Ersatz? Etliche Tormaschinen sind aktuell vereinslos

Auch die Verträge der beiden Altstars Edinson Cavani (zuletzt Manchester United) oder Dries Mertens (SSC Neapel) liefen kürzlich aus und wäre somit ablösefrei zu haben. Hasan Salihamidzic hatte im Frühjahr ja bereits angekündigt, in Sachen Transfers kreativ sein zu wollen. Vielleicht wäre einer der beiden Knipser eine kreative Übergangslösung, bis man sich intensiv mit Wunschkandidat Kane beschäftigen kann.

Wirklich realistisch scheinen die Namen allerdings nicht, zumal man sogar kürzlich erst Cristiano Ronaldo eine Absage erteilen musste. Der Superstar hätte sich ein Engagement in München durchaus vorstellen können, Oliver Kahn aber schob dem ganzen eine Riegel vor. „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen“, so der Vorstandsvorsitzende kürzlich im kicker.

Dabei wäre CR7 beim FC Bayern eine spannende Sache. „Wenn wir das Thema Gewinnermentalität, positives Mindset und alles, was dazu gehört sehen – nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine – dann könnte jeder Spieler nur von Ronaldo lernen“, sagte DAZN-Experte Sebastian Kneißl kürzlich im Gespräch mit tz.de: „Er ist dafür bekannt, dass er seine Jungs in der Kabine mitnimmt und seine Mitspieler von seiner Professionalität profitieren.“

In Sachen Professionalität konnte man Lewandowski bis zu diesem Sommer auch keinen Vorwurf machen. Doch sein Auftritt am Mittwoch trübt leider das eigentlich positive Gesamtbild in seiner Zeit beim Rekordmeister. Nichtsdestotrotz gilt: Egal, wer als sein Nachfolger das Trikot mit der Nummer 9 tragen wird, Lewandowski hinterlässt - neben etwas verbrannter Erde - auch riesige sportliche Fußstapfen. (smk)