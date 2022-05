„Lewandowski zündet die Bombe“: Polnische Presse reagiert auf Wechsel-Wunsch des Bayern-Stars

Von: Alexander Kaindl

Geht er schon in diesem Sommer oder erst ein Jahr später? Fakt ist: Robert Lewandowskis Tage beim FC Bayern München sind gezählt. Das weiß man auch in Polen.

München - Robert Lewandowski wird den FC Bayern München verlassen. Der Superstürmer machte auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft klar, dass es keine gemeinsame Zukunft geben wird - die Wechsel-Schlammschlacht geht in die nächste Runde!

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter: 33 Jahre), Warschau, Polen Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 50 Millionen Euro

Robert Lewandowski: „Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei“

Seit Monaten wird der 33-Jährige mit einem Abschied von der Säbener Straße in Verbindung gebracht, der FC Barcelona gilt als heißester Anwärter. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2023, die jüngsten Aussagen machten aber deutlich: Er will sofort weg! Der Goalgetter sagte: „Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen.“

Die Aussage verbreitete sich wie ein Lauffeuer, sämtliche Sportmedien dieser Fußballwelt griffen Lewandowskis Worte auf. Natürlich auch die aus seiner polnischen Heimat, teilweise ist man auch dort von der Deutlichkeit des Stürmers überrascht. Wir haben einige Reaktionen zusammengestellt:

„Lewandowski zündet die Bombe“: Polnische Presse reagiert auf Wechsel-Wunsch des Bayern-Stars

Przeglad Sportowy: „Lewandowski zündet die Bombe: ‚Bayern ist für mich schon Geschichte‘. Es ist selten, dass ein Spieler von dieser Klasse und dieses Könnens auf diese Weise seinen Wunsch äußert, sich von einem so großen Club wie Bayern München zu trennen, für den er seit 2014 gespielt hat.“

Fakt: „Vieles deutet darauf hin, dass der polnische Stürmer nach der Sommerpause nicht in die Bundesliga zurückkehren wird. Seit langem wird gesagt, dass er zum FC Barcelona wechseln könnte. Er selbst hat zuletzt gesagt, dass ihm das Klima in Spanien gefällt.“

Superexpress: „Das Hemd war verknittert, denn Robert Lewandowski hatte die Nacht auf Reisen verbracht. Das nahm ihm nicht die Energie, um eine echte Informationsbombe zu zünden, die mit Sicherheit in München explodiert ist. Lewandowski sagte ganz klar, dass er nicht mehr für die Bayern spielen möchte.“

Aktuell mit der polnischen Nationalmannschaft unterwegs: Robert Lewandowski. © Newspix / Imago

Lewandowski will Bayern verlassen: „Er wusste, dass er die Frage nach dem Transfer nicht würde umgehen können“

Gazeta Wyborcza: „Lewandowskis Bombe. Der Stürmer wusste, dass er die Frage nach dem Transfer nicht würde umgehen können. Er wiederholte, dass er sich voll auf die Gruppenspiele der Nationalmannschaft in der Nations League konzentrieren wolle und versprach dann, dass er auf die Frage, wann er eine Entscheidung über den Vereinswechsel erwartet, nach dem letzten Spiel der Polen im Juni antworten will. Wir müssen also auf die nächste Folge dieser emotionalen Serie noch etwas warten.“

Rzeczpospolita: „Ist das schon der Abschied von Bayern München?“

Lewandowski vor Bayern-Abschied: Wer könnte ihn ersetzen?

Bleibt die Frage: Wer ersetzt Lewandowski, wenn er die Säbener Straße noch in diesem Sommer verlässt? Die Münchner sollen aktuell an Sadio Mané und Sasa Kalajdzic interessiert sein. (akl/dpa)