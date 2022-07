„Natürlich wird darüber gesprochen“: Lewandowski-Ärger in der Bayern-Kabine?

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Dienstag wird Robert Lewandowski beim FC Bayern erwartet. Doch taucht der Weltfußballer überhaupt auf? DAZN-Experte Sebastian Kneißl ist sich sicher.

München - Am Dienstag werden vermutlich mehr Augen als sonst auf das Trainingszentrum des FC Bayern in der Säbener Straße gerichtet sein. Nicht, weil ein weiterer Neuzugang dort zum ersten Mal auftauchen wird, sondern weil Robert Lewandowski dort zur sportmedizinischen Untersuchung erscheinen soll.

Allerdings ist in diesem Sommer zwischen dem Rekordmeister und dem Weltfußballer so einiges vorgefallen. „Es ist verständlich, dass der Spieler etwas Neues machen will, aber genauso ist es auch nachvollziehbar, dass die Bayern auf den Vertrag pochen“, sagt DAZN-Experte Sebastian Kneißl im Live-Interview mit tz.de: „Das ist ein klassisches Taktieren.“

Erscheint Lewandowski überhaupt nochmal in München? „Wünsche mir ein versöhnliches Ende“

Allerdings sei die Gemengelage schwierig: „Insgesamt finde ich die Causa etwas unglücklich gelaufen – für alle Beteiligten. Vieles hätte man intern klären müssen“, sagt der 39-Jährige. Allerdings hofft er, dass letztlich keine verbrannte Erde zurückbleibt. „Ich wünsche mir ein versöhnliches Ende, denn Lewy ist ein Spieler, der in der Geschichte des FC Bayern jegliches Lob und jedes Kompliment absolut verdient hat“, so Kneißl: „Ich hoffe, dass es zu einem positiven Ende kommt und letztlich alle Beteiligten sagen können, dass sie in der Außendarstellung nicht perfekt performt haben.“

Darf Julian Nagelsmann (r.) Stürmer Robert Lewandowski nochmal beim FC Bayern im Training begrüßen? © IMAGO / Sven Simon

Der 33-jährige Lewandowski hatte im Juni öffentlich klargemacht, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag in München nicht verlängern - und am liebsten jetzt schon zu zum FC Barcelona wechseln möchte. Problem: Das wollen die Bayern-Bosse aber nicht und zeigten sich in Sachen Transfer bislang wenig verhandlungsbereit.

Ärger in der FCB-Kabine wegen Lewandowski? „Natürlich wird darüber gesprochen“

Taucht Lewy daher am Dienstag zum Gesundheitscheck gar nicht im Süden Münchens auf, sondern streikt sich in Richtung Barcelona? Dem Vernehmen nach nicht, dafür ist der Pole viel zu professionell. Selbst, wenn er noch ein Jahr blieben müsste, rechnet Kneißl mit einem unveränderten Lewandowski. „Ich schätze ihn überhaupt nicht so ein, dass er sich jetzt hängen lassen würde, wenn die Bayern seinem Wunsch nicht entsprechen“, so der Ex-Profi des FC Chelsea: „Sollte der Fall eintreten, dass er noch ein Jahr da bleiben muss, wird man keinen Leistungsabfall bei ihm feststellen, da bin ich mir sicher. Lewandowski hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber.“

Die heißesten Transfergerüchte des Sommers: Lewandowski, Mané, Pogba, 18-jähriger Italiener und einige mehr Fotostrecke ansehen

Spannend wird auch zu sehen sein, wie die Teamkollegen mit Lewandowski umgehen werden. Diese dürften seinen öffentlichen Wechselwunsch auch vernommen haben. „In der Kabine wird natürlich gesprochen werden“, ist sich Kneißl sicher, der allen Beteiligten zu einer schnellen Lösung rät: „In der Kabine sollte aber kurz vor Saisonbeginn Ruhe und Klarheit herrschen. Man hat in der vergangene Saison beim BVB und Erling Haaland gesehen, dass so etwas Umruhe bringt.“

Der Norweger hat Borussia Dortmund inzwischen verlassen und trägt von nun an das Trikot von Manchester City. Ob und wann Robert Lewandowski irgendwann das Dress des FC Barcelona überziehen kann, das werden die nächsten Tage zeigen. (smk)