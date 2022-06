Lewandowski-Biograf: „Ich kann mir keinen streikenden Robert vorstellen“

Von: Marius Epp

Robert Lewandowski will gehen, der FC Bayern lässt ihn nicht. Könnte es wirklich zum Spielerstreik kommen? Der Biograf des Stürmers gibt eine Einschätzung.

München - Die Ausgangslage ist seit mehreren Wochen klar: Robert Lewandowski will seine Zeit beim FC Bayern beenden, die Münchner beharren (zumindest öffentlich) auf Vertragserfüllung bis 2023. Beide Seiten machen überhaupt keine Anstalten, sich aufeinander zuzubewegen.

Fußballer, die sich „wegstreiken“, gab es, gibt es und wird es zur Genüge geben. Ousmane Dembélé hatte 2017 keine Lust mehr, für Borussia Dortmund zu spielen und brach kurzerhand den Kontakt mit dem Klub ab, Filip Kostic wollte 2021 seinen Abgang von Eintracht Frankfurt erzwingen und blieb einfach dem Training fern. Das sind nur zwei vieler Beispiele. Gehört dieser doch eher unrühmlichen Liste bald auch der Name Lewandowski an?

Lewandowski-Insider: „Ihn hält in München nichts mehr“

An der Linie von Bayern-Boss Oliver Kahn hat sich jedenfalls nichts geändert. „Wir freuen uns, wenn er am ersten Tag im Training auftaucht“, meinte er im Rahmen der Mané-Präsentation unbeeindruckt. Aber was, wenn er nicht auftaucht?

Dass der polnische Ausnahmestürmer seinen Wechsel tatsächlich mit letzter Konsequenz zu erstreiken versucht, ist möglich - aber unwahrscheinlich, glaubt Pawel Wilkowicz. Der Sportjournalist aus Polen hat Lewandowski biografiert. „Ihn hält in München nichts und niemand mehr. Er hat in München alles ausgeschöpft. Trotzdem rechnet er wohl auch damit, dass er bleiben könnte“, sagt er im Interview mit Sport1.

FC Bayern: Lewandowski-Biograf glaubt nicht an Spielerstreik

„Ich kann mir einen streikenden Robert nicht vorstellen. Beide Seiten verdanken sich viel, es macht keinen Sinn, das zu zerstören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich auf das Niveau von Dembélé herablassen wollen würde“, legt sich Wilkowicz fest.

Auf der anderen Seite muss sich der FC Bayern aber auch die Frage gefallen lassen: Macht es Sinn, mit einem enttäuschten und demotivierten Spieler in das letzte Vertragsjahr zu gehen? Wilkowicz kann sich einen Verbleib durchaus vorstellen. „Der FC Bayern weiß auch, dass es alle irgendwie miteinander aushalten werden. Robert wird mit Sicherheit auch nicht absichtlich aufhören, zu treffen.“

Der FC Barcelona steht jedenfalls bereit und hätte Lewandowski gerne in seinen Reihen. Ein kurzfristiger Geldregen könnte den Transfer stemmbar machen. Es kommt nur darauf an, ab welcher Summe man beim FC Bayern weich wird ... (epp)