Was machen die Brazzo-Verkäufe heute? Bayern-Flop rockt die Premier-League – Zirkzee mit Problemen

Von: Boris Manz

Gleich acht Spieler verkaufte Hasan Salihamidzic im Sommer. Wir schauen, wie sich die Transfer-Abgänge des FC Bayern München bis heute gemacht haben.

München – Im Sommer 2022 wurde der Kader des FC Bayern ordentlich umgekrempelt. Während Hasan Salihamdzic mehrere Top-Transfers an Land zog, verkaufte der Rekordmeister acht Spieler für über 100 Millionen Euro. Neben Superstar Robert Lewandowski haben auch andere Ex-Münchner im Ausland ihr Glück gefunden. Wieder andere müssen in den sauren Apfel beißen und zählen bislang als Transfer-Flops.

Robert Lewandowski FC Barcelona 45 Millionen Euro Tanguy Nianzou FC Sevilla 16 Millionen Euro Chris Richards Crystal Palace 12 Millionen Euro Marc Roca Leeds United 12 Millionen Euro Joshua Zirkzee FC Bologna 8,5 Millionen Euro Omar Richards Nottingham Forest 8,5 Millionen Euro

FC Bayerns Transfer-Abgänge: Lewandowski netzt beim FC Barcelona – Nianzou strauchelt in Sevilla

Robert Lewandowski knüpft beim FC Barcelona nahtlos an die Leistungen beim deutschen Rekordmeister an. Nach dem Wechseltheater im Sommer kam der Pole für 45 Millionen Euro plus Boni zum katalanischen Top-Klub und zündete dort direkt. Bei Xavi Hernandez ist der polnische Ausnahmestürmer gesetzt und feierte jüngst seinen ersten Titel in Saudi-Arabien. Beim spanischen Tabellenführer knipste Lewi in 23 Pflichtspielen 22 Mal. Aktuell muss der Stürmer aufgrund einer Sperre aussetzen

Ebenfalls in Spanien gelandet, ist das Abwehrjuwel Tanguy Nianzou. In München sah der 20-Jährige nicht genügend Chancen auf Spielzeit und wechselte für 16 Millionen Euro zum FC Sevilla. In der Liga kam Nianzou in allen Spielen zum Einsatz außer als er verletzungsbedingt und nach einer Rotsperre passen musste. Allerdings spielt Sevilla aktuell eine katastrophale Runde. In der Liga steht man auf dem vorletzten Tabellenplatz und in der Champions League ist nach der Vorrunde Schluss.

Joshua Zirkzee (M.) überzeugt in Bologna nur selten. Tanguy Nianzou (l.) spielt zwar regelmäßig, hat mit Sevilla aber kaum Erfolg. Marc Roca hat sich in Leeds zu einer festen Größe gemausert. © Imago/Shutterstock/Marco Canoniero/PA Images

FC Bayerns Transfer-Abgänge: Joshua Zirkzee kommt in der Serie A nicht in Fahrt

Auch Joshua Zirkzee hinkt den eigenen Erwartungen aktuell hinterher. Beim FC Bologna absolvierte die 1,93-Meter-Stürmerkante nicht mal 40 % der Spielminuten in der Serie A. Zu allem Überfluss fällt er aktuell auch noch verletzungsbedingt aus. Sogar noch schlechter läuft es bei Omar Richards. Kurz nach seinem Wechsel nach Nottingham Forest hatte sich der 24-Jährige das Bein gebrochen und absolvierte deshalb bisher keine Minute in der Premier League.

Chris und Omar Richards sind bisher Transfer-Flops – Marc Roca rockt die Premier League

Ähnlich läuft es bei Chris Richards, der wie aus dem Nichts dem FC Bayern mit über 12 Millionen Euro Ablöse einen überraschenden Geldsegen bescherte. Bei Crystal Palace kommt Richards aber bisher überhaupt nicht in Tritt. Nicht mal 170 Minute spielte der 21-Jährige bisher in der Liga. Zusätzlich verpasste der achtmalige US-Nationalspieler durch eine Oberschenkelverletzung die WM.

Richtig Erfolg auf der Insel hat hingegen der Spanier Marc Roca. In über 90% der Spiele stand der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler bei Leeds United in der Startelf. Nach einem guten Start in die Saison haben The Peacocks von Ex-RB-Leipzig-Coach Jesse Marsh aber jüngst den Faden verloren. Seit fünf Spielen warten Roca & Co. auf einen Dreier.

FC-Bayern-Sommer-Abgänge: Lukas Mai und Christian Früchtl finden in den Alpen ihr Glück

Lukas Mai (Ablöse: 1,6 Millionen Euro) hat in der Schweiz vorerst sein Glück gefunden. Beim FC Lugano durfte der 22-Jährige in den letzten 13 Spielen von Beginn an auflaufen. Christian Früchtl (Ablöse: 500 Tausend Euro) hat es nach Österreich gezogen, droht mit Austria Wien aber die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde zu verpassen.

Ablösefrei verließen den FC Bayern Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Adrian Fein (Excelsior Rotterdam), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig) und Niklas Süle (Borussia Dortmund). Der BVB-Neuzugang äußerte sich jüngst zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Mit Eric Maxim Choupo-Moting könnte jetzt das nächste Transfertheater folgen. Der Stürmer könnte München im Sommer ablösefrei verlassen.