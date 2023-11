Nach Aus beim FC Bayern: Oliver Kahn mit neuem Job

Von: Marcel Schwenk

Der ehemalige Bayern-CEO Oliver Kahn hat rund sechs Monate nach seinem Aus beim FCB einen neuen Job und bietet nun ein Coaching-Programm an.

München – Das Aus von Oliver Kahn beim FC Bayern im vergangenen Mai schlug hohe Wellen. Im Anschluss war es länger ruhig um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Münchner.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (Alter 54 Jahre) in Karlsruhe Vereine als Spieler: Karlsruher SC, FC Bayern München Zuletzt tätig als: Vorstandvorsitzender beim FC Bayern München Nicht mehr im Amt seit: Mai 2023

Nach Besuch in Saudi-Arabien: Oliver Kahn bietet Coaching-Programm an

Vor etwas mehr als einem Monat sorgte der langjährige Weltklasse-Keeper dann via Instagram für Aufsehen. Seine Community hielt er mit regelmäßigen Beiträgen zu seinem Besuch in Saudi-Arabien auf dem Laufenden und erntete dafür reichlich Kritik. Im tz-Interview rechtfertige er sich und erklärte seine Sicht auf die Dinge.

Nun hat der Vize-Weltmeister von 2002 via X bekanntgegeben, dass er sich einer neuen Aufgabe gewidmet hat. In Zukunft wird er seine Erfahrungen im Rahmen eines Coaching-Programms bei „Meet Your Master“ mit Interessierten teilen.

Bietet zeitnah ein Coaching-Programm an: Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn. © Angelika Warmuth/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie Mihambo, Schweiger und Fitzek: Kahn teilt Erfahrung in Online-Coaching

Die E-Learning-Plattform wurde von Viktoria und Heiner Lauterbach gegründet. Dort sind Kurse von Promis buchbar, in denen diese zu einem bestimmten Thema referieren. Mit dabei sind beispielsweise Star-Autor Sebastian Fitzek, Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Schauspieler Til Schweiger.

„Wo nimmt ein Mensch diese Willensstärke und Energie her? Lässt sich diese Mentalität, der Wille zum Erfolg auch auf das Leben und den Beruf übertragen? Im neuen Online-Kurs gibt Oliver Kahn tiefe Einblicke in die Theorie und Praxis von Willensstärke, die Unterschiede zur Motivation, Emotion und Instinkten. Intensive und praxisbezogene Übungen auch zur individuellen Zielsetzung und deren Überprüfung runden den Praxisteil des Kurses ab“, heißt es in der Beschreibung von Kahns Kurs.

Kahns Coaching-Video bei „Meet Your Master“ soll „Ende des Jahres“ erscheinen

Wann genau das mehrstündige Video erscheinen wird, ist noch offen. Kahn selbst schreibt bei X von „Ende des Jahres“. Das Coaching kann für einmalig 99 Euro erworben oder nach Abschluss eines Abos bei „Meet Your Master“ abgerufen werden.

Neben Kahn wird auch noch eine weitere große Persönlichkeit aus dem Fußball in Kürze Teil des Programms: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht dann in seinem Video über das Thema „Teamführung“. (masc)

