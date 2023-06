So läuft die Reha von Manuel Neuer – bringt er Tapalovic zurück zum FC Bayern?

FCB-Keeper arbeitet fleißig am Comeback

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Hanna Raif schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Manuel Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch weiter am Comeback. Die Fortschritte des Bayern-Keepers können sich sehen lassen.

München – So eine Beziehung unter Leistungssportlern kann manchmal anstrengend sein. Trainingsvideos etwa sind bei den Lewandowskis fester Bestandteil der Eindrücke, die Fans von Robert und Anna über die Sozialen Netzwerke aus dem Urlaub übermittelt bekommen. Und auch bei Manuel Neuer und Anika Bissel heißt es bei einer gemeinsamen Auszeit nicht: Beine hochlegen.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre) in Gelsenkirchen Vereine im Profibereich: FC Schalke 04, FC Bayern München Beim FC Bayern seit: Juli 2011 Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024

FC Bayern: Manuel Neuer will zum Trainingsstart wieder auf dem Platz stehen

Die Hummeln im Po haben beide, scherzt man im Umfeld des Paares – aber das ist in der aktuellen Situation ja nicht unbedingt schlecht. Ein aktiver Urlaub passt zu dem Plan, den Neuer sich vor einem guten halben Jahr zurechtgelegt hat – und der voll aufzugehen scheint. Zum Trainingsstart des FC Bayern will der 37-Jährige wieder die Nummer eins im Tor des FC Bayern sein.



Für dieses Ziel schuftet der Kapitän seit dem ersten Tag seiner Reha. Der Unterschenkelbruch in Folge seines Ski-Unfalls war freilich schmerzhaft, ist aber so gut verheilt, dass Neuer sich, so erfuhr unsere Zeitung, im Zeitplan sogar etwas vor dem Soll befindet. Fast ein wenig schmunzeln musste man daher zuletzt über die Fotos und Eindrücke vom Trainingsplatz an der Säbener Straße, in deren Folge Neuer von einigen Beobachtern „unrunde Bewegungen“ nachgesagt wurden.

+ Ist dem Zeitplan in seiner Reha ein Stück voraus: Bayern-Torwart Manuel Neuer. © Soeren Stache/dpa

FC Bayern: Hainer traut Neuer zu, seine alte Form wiederzufinden

Ganz normale Begleiterscheinungen einer sehr guten Reha, kleine muskuläre Reaktionen aufgrund von lange nicht ausgeführten Bewegungen, heißt es. Und vor allem: Kein Grund zur Sorge. Neuer weiß, was er da macht, alles ist akribisch geplant. Das Training vor Ort genau wie die kleine Luftveränderung, die Neuer und Bissel sich vor dem Start im Juli noch einmal gönnen werden.



Auch in den höheren Etagen der Geschäftsstelle wird Neuers Entwicklung positiv gesehen. Thomas Tuchel schwärmte schon vor Wochen von dem Ehrgeiz und der Motivation des Keepers, Herbert Hainer sagte jüngst bei Bild-TV die volle Unterstützung zu, „dass er so zurückkehrt, wie wir ihn alle kennen – als einen der weltbesten oder als der weltbeste Torhüter“.

FC Bayern München: Für 2023/24 stehen bislang vier Keeper unter Vertrag

Der Präsident, Mitglied der Transfer-Taskforce, hat die Torhüter-Position im Blick, sieht aber eher ein Luxusproblem. Er sagt: „Es ist besser, einen zu viel zu haben als einen zu wenig.“ Dennoch wird Neuers Form großen Einfluss darauf haben, wie groß der Handlungsbedarf ganz hinten ist.

Stand jetzt stehen in Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich und ab 1. Juli Alexander Nübel vier Keeper im Kader, von denen mindestens drei Startelf-Ambitionen haben und zwei gehen wollen, sollten sie nicht Nummer eins werden. Neuer aber ist betont entspannt. Er weiß, was er kann; er weiß, dass er es noch kann. Und er sieht auch den Input des neuen Torwarttrainers Michael Rechner als gewinnbringend an. Die beiden haben sich nach dem unrühmlichen Aus von Toni Tapalovic nicht nur arrangiert, sondern schätzen sich. Was nicht heißt, dass Tapalovic keine Rolle mehr spielt – im Gegenteil.

FC Bayern im „ständigen Austausch“ mit Ex-Torwarttrainer Tapalovic

Im „ständigen Austausch, sagte Hainer, sei man mit dem langjährigen Torwarttrainer. Neuer konsultiert seinen Vertrauen nicht nur privat, sondern auch – und besonders – beruflich. Trainingsformen, Reha-Pläne: Die Themen liegen auf der Hand – und das Aufrechthalten dieser Erfolgs-Connection ist auch von Vereinsseiten gebilligt.

Alle Parteien sind sich dessen bewusst, dass die Trennung im Frühjahr vor allem auf Geheiß von Ex-Trainer Julian Nagelsmann durchgesetzt wurde. Die Ungereimtheiten sind längst ausgeräumt, und auch eine Rückkehr wäre – wenngleich das Thema nicht brandheiß ist – keine Überraschung. Tapalovic’ Vertrag läuft ohnehin still weiter. Und Beine hochlegen passt auch zu ihm nicht. Vor seinem Haus in Bogenhausen wurde er neulich beim Hecken-Trimmen gesichtet. Mit vollem Einsatz – und: im Bayern-Outfit. (Hanna Raif, Philipp Kessler)

Rubriklistenbild: © Soeren Stache/dpa