Herz und Cristiano Ronaldo: Bayern-Fan mit rührender Botschaft für Mathys Tel

Von: Florian Schimak

Mathys Tel ist beim FC Bayern ein absoluter Fan-Liebling. Das wird auch am Trainingsgelände des Rekordmeisters sichtbar.

München – Die Verbindung zwischen Mathys Tel und dem FC Bayern ist eine ganz besondere.

Zwar steht der Youngster erst seit gut anderthalb Jahren beim Rekordmeister unter Vertrag, doch die Liebe zwischen den Fans und dem 18-Jährigen ist jetzt schon bemerkenswert. Weil sie auf Gegenseitigkeit beruht!

Mathys Tel Geburtsdatum: 27. April 2005 (18 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2027) Position: Stürmer Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mathys Tel beim FC Bayern: Fans lieben Stürmer-Youngster

Während Tel zuletzt deutlich machte, dass er den Verein im Winter trotz diverser Interessenten nicht verlassen möchte, drücken die Anhänger sowohl im Stadion als auch beim Trainingsgelände des FC Bayern ihre Zuneigung aus.

Wird der Youngster in der Allianz Arena oft nach dem Spiel noch von den Fans gefeiert, so hat sich nun ein Tel-Fan direkt an der Einfahrt der Bayern-Stars an der Säbener Straße verewigt. Also genau dort, wo Tel täglich vor dem Training vorbeifährt.

„FCB immer FCB“, steht dort mit einem schwarzen Stift und einer großen Eins auf einem Mülleimer geschrieben. Darunter ist der Name „Tel“ mit einem Herz versehen und „Ronaldo“ mit einer Krone.

So bringen die Bayern-Fans direkt an der Säbener Straße ihre Liebe zu Mathys Tel zum Ausdruck. © tz

Herz und Cristiano Ronaldo: Besondere Fan-Botschaft für Bayern-Star Mathys Tel

Die Bayern-Fans lieben ihren Youngster also genauso sehr wie einen der Größten im Weltfußball. Das ist eine besondere Ehre für Tel, der keinen Hehl daraus macht, dass es für ihn ein absoluter Traum ist, im Trikot des Deutschen Meisters aufzulaufen. Daher ist nach tz-Informationen ein Winter-Abgang trotz hochkarätiger Angebote überhaupt kein Thema für ihn.

Sportlich hat der junge Franzose in diesem Jahr nochmal einen großen Sprung gemacht. Tel ist einer der besten Joker in Europa, spielt eine wichtige Rolle bei Thomas Tuchel und hat den Bayern bereits wichtige Punkte in dieser Saison beschert. In 545 Einsatzminuten erzielte Tel bereits sechs Treffer und bereitete drei Tore vor – ein absoluter Spitzenwert.

Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben – trotz hochkarätiger Angebote

Der Bayern-Coach will seinen Youngster behutsam aufbauen, die nötige Geduld dafür bringt Tel mit. Das kommt bei Tuchel und den Bossen sehr gut an. Über die Liebe und Zuneigung der Fans muss sich Tel überhaupt keine Gedanken machen – er muss einfach nur genauso bleiben wie er ist … (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak

