Roque Santa Cruz feiert 42. Geburtstag: Bayern-Legende spielt immer noch

Von: Johannes Skiba

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München Roque Santa Cruz feiert seinen 42. Geburtstag und geht in Paraguay weiterhin auf Torejagd.

Asunción – Wo auch immer Roque Santa Cruz Fußball spielte, erinnern sich die Menschen, mit denen der große Stürmer zusammen in einer Mannschaft kickte oder die ihm im Stadion zujubeln durften, gerne an die gemeinsame Zeit mit dem Paraguayer. Heute feiert der frühere Stürmer des FC Bayern München seinen 42. Geburtstag und noch immer findet der Angreifer großen Gefallen am Toreschießen und dem täglichen Training mit seinen jungen Mitspielern.

Roque Luis Santa Cruz Cantero Geboren: 16. August 1981 (Alter 42 Jahre), Asunción, Paraguay Aktueller Verein: Libertad Asunción Position: Stürmer

Ex-FCB-Profi Santa Cruz ist Paraguays Fußballheld

Die Tatsache, dass Oldie Santa Cruz bei Libertad Asunción, einem der drei Topvereine in Paraguays höchster Spielklasse, unter Vertrag steht, ist mehr als reine Fußballromantik. Im Mai dieses Jahres gewann der Ex-Bayern-Profi die insgesamt 16. Meisterschaft seiner Karriere. Auch wenn die nationale Fußballikone dabei nur als Joker zum Einsatz kam, ist sein Anteil an der sportlichen Entwicklung des Teams nicht hoch genug zu bewerten.

Denn Roque genießt auch heute noch bei den jungen, talentierten Kickern des Landes ein extrem hohes Ansehen. Kein Wunder, denn mit 32 Länderspieltoren ist er noch immer der Rekordtorschütze des Landes. Nur zwei Akteure haben darüber hinaus öfter für die „Albirroja“ gespielt (122 Länderspiele). Seine Erfahrung teilt er nun mit den hoffnungsvollen Youngsters, die quasi jedes seiner Worte und jede seiner Anweisungen im Training aufsaugen.

Auch heute noch jubelt Roque Santa Cruz in Paraguay über jedes seiner Tore. © imago/Stringer

Roque Santa Cruz schießt Tore und jagt Rekorde

Doch auch wenn der frühere Spieler des FC Bayern München viele der Talente von Libertad anleitet, geht sein Wert für den Fußball in Paraguay und die Klubs, für die er seit 2016 in seinem Heimatland aktiv ist, weit über die Fußballentwicklung hinaus. Im Superclásico zwischen Olimpia und Cerro Porteño, eines der heißesten Derbys der Welt, stellte Santa Cruz 2019 auch im Alter von 38 Jahren noch einen Rekord in diesem historischen Duell auf. Beim 4:2 seines damaligen Klubs Olimpia netzte der Stürmer viermal.

Denn noch immer verspürt der Altstar einen schier unstillbaren Durst nach Erfolgen, wie er im Mai nach einem Last-Minute-Sieg in der Liga offenbarte: „Der Wunsch, jedes Spiel zu gewinnen, ist das, was uns antreibt.“ Dreimal wurde „Babygol“, wie der Spitzname des Stürmers lautet, zum Ende seiner 30er Torschützenkönig in Paraguay. Dazu feierte er vier Meisterschaften und drei Pokalsiege in seinem Heimatland. Auch in der Copa Libertadores traf er letztes Jahr teils spektakulär.

Über acht Jahre stand der Paraguayer beim FC Bayern unter Vertrag und bestritt in dieser Zeit auch einige Stadtderbys gegen 1860. © imago

Früherer Bayern-Stürmer Santa Cruz ist Fan von Maradona

Trotz seines eigenen Heldenstatus hat auch der 42-Jährige ein großes Idol: Diego Maradona. Auf einer Veranstaltung zu Ehren von „Dios“ am Rande der Weltmeisterschaft 2022, sagte Santa Cruz vergangenen November über Diego: „Ich hatte nicht das Glück, ihn auf dem Feld zu treffen, aber er ist ein Idol für alle in Südamerika.“ Anders als die argentinische Fußballikone machte Roque nie mit großen Skandalen auf sich aufmerksam. Einzig sein Wechsel im Januar 2022 von seinem Jugendklub Olimpia zum Konkurrenten Libertad verlief aufgrund der Rivalität nicht ganz reibungslos.

Doch auch wenn einige frustrierte Olimpia-Fans bei Aufeinandertreffen der beiden Vereine nicht immer nette Worte für den Offensivspieler übrighaben, betonte Olimpia-Präsident Miguel Cardona, dass sie „keinen Groll gegen ihn“ hegen und auch eine Rückkehr nicht auszuschließen ist. Diese netten Worte sind keine Selbstverständlichkeit im emotionsgeladenen südamerikanischen Fußball und unterstreichen Roques hohes Prestige.

Mit 17 Jahren posiert Roque Santa Cruz vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Vereinsheim seines Jugendklubs Olimpia, für den er 17 Jahre später für sechs Spielzeiten erneut auf Torejagd ging. © imago

Ex-Bayern-Spieler Santa Cruz mit 42 nochmal Stammspieler?

Roque Santa Cruz schoss seine Tore für den FC Bayern München, die Blackburn Rovers, Manchester City, Betis Sevilla, den FC Malaga, den mexikanischen Klub Cruz Azul und die zwei paraguayischen Klubs Olimpia und Libertad. Zu seinem 42. Geburtstag stellt sich zwangsläufig die Frage, wie lange der beliebte Profi noch spielen wird und ob er seine Karriere weiter fortsetzt.

In den letzte drei Jahren wurde sein Karriereende mehrfach prognostiziert. In der reinen Jokerrolle und ohne Startelf-Einsätze in Paraguays Hinrunden-Meisterschaft in der ersten Jahreshälfte 2023, kam diese Frage zuletzt erneut auf. Der nächste Abgesang auf den Rekordtorschützen stand bevor. Dann startete im Juli die Rückrunden-Meisterschaft und Roque spielte in den letzten drei Partien gleich zweimal von Beginn an. Das neue Lebensjahr könnte also weitere fußballerische Höhepunkte und positive Überraschungen für den Jubilar bereithalten. Denn mit 42 Jahren scheint immer noch kein Ende für Santa Cruz in Sicht zu sein. (jsk)