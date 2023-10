Roque Santa Cruz trifft in Paraguay – Ex-Bayern-Star ist seit 25 Jahren in Folge erfolgreich

Von: Johannes Skiba

Nach fast einem Jahr hat Roque Santa Cruz für Libertad in Paraguay wieder ein Tor erzielt und damit wohl einen Rekord aufgestellt.

Asunción – Vor 25 Jahren erzielte der frühere FC-Bayern-Profi Roque Santa Cruz seinen ersten Profitreffer. In der Copa Mercosur traf der damals 17-Jährige gegen den argentinischen Verein Racing Club. Seither hat der Angreifer in jedem Jahr mindestens einen Treffer erzielt. Nach seiner fast einjährigen Durststrecke war es am vergangenen Wochenende endlich wieder so weit.

Ehemaliger Bayern-Spieler Roque Santa Cruz ist noch immer ein Kopfballungeheuer

Im Spiel seines Klubs Libertad aus Asunción gegen den Tabellenletzten Guaireña durfte der inzwischen 42-jährige Roque Santa Cruz, der im August seinen Geburstag feierte, mal wieder von Beginn an ran. Der Ex-Bayern-Stürmer legte erst wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit mit einem Kopfball für das Traumtor seines Mitspielers Héctor Villalba gekonnt ab. Etwa 25 Minuten später war es dann so weit. Lorenzo Melgarejo setzte eine zielgenaue Flanke auf den Kopf des Angreifers.

Mit der Erfahrung von 26 Jahren als Profifußballer wusste der Paraguayer, was zu tun ist und versenkte den Ball mit seiner Stirn unhaltbar im gegnerischen Kasten zum 4:0 (Endstand 5:1). 363 Tage hatte es gedauert, bis Santa Cruz wieder ein eigenes Tor bejubeln durfte. Zuletzt traf er am 8. Oktober 2022. Dennoch konnte die nationale Ikone im Mai die Hinrunden-Meisterschaft mit Libertad feiern.

Erst köpft Roque Santa Cruz routiniert zum 4:0 ein. Dann wird mit Flankengeber Melgarejo gejubelt. © X Libertad/Montage

Comeback in der Nationalmannschaft bei der WM 2030?

Einen Tag vor dem Spiel äußerte sich der ehemalige Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz in einem Interview bei Versus Radio zu seiner langen Durststrecke: „Es belastet mich überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich will vielmehr zur Dynamik der Mannschaft beitragen. Ich achte viel mehr darauf, wie sehr ich im Spiel helfen kann – in Bezug auf das Ergebnis und um Spielzüge vorzubereiten, aber auch in der Hoffnung, dass sich das Tor ein wenig öffnet, um wieder zu treffen.“

Seine Bemühungen wurden belohnt. Der 110-fache Nationalspieler Paraguays erzielte somit in 25 Jahren in Folge mindestens einen Treffer. Soweit die Statistiken reichen, ist dieses Kunststück keinem anderen aktiven Fußballprofi der Welt gelungen. Die Rekordjagd des 42-jährigen Roque Santa Cruz hält weiter an. Vielleicht liebäugelt der Stürmer ja auch mit einem Comeback in der erfolglosen Nationalmannschaft. Dann hätte der Angreifer eine weitere WM-Teilnahme sicher. Denn in Paraguay wird eine Partie der WM 2030 ausgetragen. Die „Albirroja“ ist somit aller Voraussicht nach automatisch qualifiziert. Roque wäre dann auch erst 49 Jahre alt. Und das Toreschießen – das hat er erneut bewiesen – verlernt man nicht. (jsk)