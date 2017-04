München - Zum Start in den heißen April hat sich Carlo Ancelotti gleich mal die Finger verbrannt! Rotiert er etwa die Stimmung aus seiner Mannschaft heraus?

Mit 0:1 verloren seine Bayern bei der TSG Hoffenheim und spielten vor allem in der ersten 45 Minuten weit unter ihrem Niveau. „In der ersten Halbzeit waren wir ganz schwach unterwegs, haben Hoffenheim selbst noch stärker gemacht mit unnötigen Ballverlusten und Passivität“, stellte Mats Hummels nach Spiel­ende fest.

Durch diese Passivität ist die Sorglos-Serie der Münchner von 20 Pflichtspielen ohne Niederlage nun gerissen. Ganz unschuldig war auch der Mister an der Pleite nicht: Gleich sieben Änderungen nahm er im Vergleich zum 6:0-Torfestival gegen Augsburg in der Startelf vor. Leistungsträger wie Philipp Lahm und Thiago (nicht einmal im Kader) bekamen eine Verschnaufpause, Franck Ribéry wurde erst in der 71. Minute eingewechselt.

In einer Woche steht das Knaller-Duell im CL-Viertelfinale gegen Real Madrid an, am Samstag in der Liga wartet mit dem BVB auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Sollte Ancelotti gegen Dortmund ebenfalls viel rotieren und die zweite Pleite in Serie einstecken, wäre das wohl ein absoluter Stimmungskiller! Rotiert Carlo die Stimmung raus?

Robben war zu Scherzen aufgelegt

Nach dem Spiel in Hoffenheim war die Gemütslage bei den Spielern nicht unbedingt schlecht. Hummels konnte der Niederlage sogar etwas Positives abgewinnen: „Vielleicht war es noch mal ein gutes Zeichen für uns, dass wir mit einer leicht passiven Haltung nicht halb so gut sind, wie wenn wir richtig aktiv sind. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was es ausmacht, wenn wir Leben reinbringen.“

Aushilfs-Spielführer Arjen Robben war sogar zu Scherzen aufgelegt. „Ich muss Philipp fragen, ob ich noch mal als Kapitän ran darf. Weil so kann man natürlich nicht aufhören.“ Galgenhumor? Wohl kaum! In München ist man sich seiner Stärken bewusst: In den wichtigen Spielen haben die Bayern diese Saison bisher immer geliefert. „Ich denke, es war der Dämpfer zur richtigen Zeit“, findet Hummels.

Die Mia-san-Mia-Devise lautet: Lieber in Hoffenheim den Flow verlieren als am Mittwoch gegen Real. Und was sagt der Trainer zur Niederlage vor den Kracher-Spielen? Er zeigt sich gewohnt unaufgeregt: „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, waren aggressiver. Wir hatten Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Aber an manchen Tagen klappt es eben nicht.“ Sollte es am Mittwoch nicht klappen, wird selbst Carlos Stimmung im Keller sein.

Manuel Bonke