„Meisterwerk“: Uli Hoeneß begeistert von FCB-Doku

Von: Jannek Ringen

Der FC Bayern München ist der größte Fußballverein in Deutschland. Eine RTL-Serie zeigt jetzt den steilen Aufstieg des deutschen Rekordmeisters.

München – Im Jahr 2023 ist der FC Bayern der erfolgreichste deutsche Fußballverein und gehört zu den besten Clubs der Welt. Der Grundstein für die zahlreichen Erfolge und die Dominanz in der Neuzeit wurde in den 1960er und 1970er Jahren gelegt. Genau darüber geht es in der neuen RTL-Serie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“.

FC Bayern München Gegründet: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 33 Champions-League-Titel: 6

FCB-Serie lief am Mittwoch auf RTL an

Während RTL+-Abonnenten schon am Samstag die ersten drei Folgen der neuen Serie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ zu sehen bekamen, folgte die Free-TV-Ausstrahlung am Mittwoch. Der TV-Sender RTL zeigte die ersten drei Folgen der Dokumentation über den FC Bayern. Wann die nächsten drei im TV ausgestrahlt werden, ist noch ungewiss.

Die Serie soll den kometenhaften Aufstieg des deutschen Rekordmeisters vom Regionalligisten zu einem der besten Clubs Europas in den 1960er und 1970er Jahren zeigen. Die Grundlage bildete der Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 1965. Auf der Website des FC Bayern heißt es, dass dies „die vielleicht prägendste Epoche in der Vereinshistorie“ ist.

Die RTL-Serie über den FC Bayern ist laut Uli Hoeneß „ein Meisterwerk“. © IMAGO / Ulrich Wagner; IMAGO / Horst Galuschka

Hoeneß spricht von Meisterwerk

Bereits vor Free-TV-Ausstrahlung warf FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Blick auf die Dokumentation. Der 71-Jährige zeigte sich danach begeistert. „Die Schauspieler müssen sich sehr mit der Materie, mit unserem Club beschäftigt haben. Auch der Regisseur und derjenige, der das Buch geschrieben hat. Da ist ein Meisterwerk gelungen aus meiner Sicht“, sagte er in einem Interview.

Doch für Hoeneß, der in der Serie selbst eine wichtige Rolle spielt und dem eine eigene Folge gewidmet wurde, geht die Betrachtung weit über die fußballerischen Leistungen hinaus. „Diejenigen, die sich um die Serie verdient gemacht haben, haben sich viele Gedanken um die Hintergründe gemacht“, lobte er die Regisseure.

Breitner, Müller, Hoeneß, Beckenbauer, Maier ‒ FCB-Legenden stehen im Vordergrund

Im Mittelpunkt der RTL-Serie stehen fünf besondere Spieler des FC Bayern, die mittlerweile als Legenden des Clubs verewigt wurden und einen großen Anteil am Erfolg des Rekordmeisters haben. Sepp Maier, Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und eben Hoeneß sind jeweils einzelne Folgen von den Regisseuren zugewiesen worden.

Zwar steht die großartige sportliche Erfolgsgeschichte der Einzelnen im Vordergrund, allerdings wird auch ein Blick auf das Leben fernab des Fußballs geworfen. Sie zeigt das private Umfeld der Spieler und aus welchen Verhältnissen die Persönlichkeiten stammen, die den FC Bayern zu dem Club machten, der er heute ist. (jari)