Ex-Bayern-Star kickt jetzt in der Kreisklasse

Von: Christoph Wutz

Kürzlich beendete Sebastian Rudy seine Laufbahn. Er kündigte an, dem Fußball im Amateurbereich erhalten zu bleiben. Das setzte er jetzt in die Tat um.

Dilsberg/Bammental – Obwohl er nur ein Jahr für den FC Bayern München spielte, bleibt Sebastian Rudys Zeit an der Säbener Straße auch wegen dreier Titel positiv in Erinnerung. Neben der Deutschen Meisterschaft 2018 feierte er mit den Münchnern zwei Supercup-Siege. Vor rund einem Monat beendete der frühere Bayern-Star seine Karriere im Alter von 33 Jahren. Doch die Fußballschuhe hat er noch nicht an den Nagel gehängt: Rudy kickt jetzt in der Kreisliga weiter – und stellt auch dort sein Können unter Beweis.

Sebastian Rudy Geboren: 28. Februar 1990 (Alter 33 Jahre), Villingen-Schwenningen Position: Zentraler Mittelfeldspieler Stationen als aktiver Spieler: VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, FC Bayern München, FC Schalke 04 Karriereende: September 2023

Einen Monat nach Karriereende: Ex-FCB-Star Rudy kickt jetzt in der Kreisklasse

Als er im September das Ende seiner Profi-Laufbahn bekannt gab, erzählte Rudy, er „habe aber immer noch unheimlich Spaß am Fußballspielen. Das will und werde ich auf jeden Fall nicht aufgeben“, sagte er damals. „Jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche und schaue mir hier und da ein Kreisliga-Spiel an – vielleicht kicke ich da ein bisschen mit“, nahm der 33-Jährige vorweg.

Und diese Ankündigung setzte der Ex-Bayern-Star, der den Münchnern vor wenigen Monaten fünf Jahre nach seinem Abgang Einnahmen beschert hatte, jetzt in die Tat um. Sein letzter Arbeitgeber, die TSG Hoffenheim, postete auf Instagram ein Video, dass den einstigen Nationalspieler in Aktion auf einem Dorfplatz zeigt. Genauer gesagt im Trikot der SpG Dilsberg/Bammental II, für die er am Samstag in der Partie gegen den FC Hirschhorn sein Debüt in der Heidelberger Kreisklasse A feierte.

Ex-Bayern-Star Sebastian Rudy (3. v. l.) schnürt seine Fußballschuhe jetzt in der Kreisklasse.

Traumtor beim Debüt: Früherer Bayer Rudy feiert Kreisklassen-Einstand

Und der Kreisklassen-Einstand begann vielversprechend: Rudy stand in der Startelf, spielte durch und brachte seine neue Mannschaft nach 20 Minuten sehenswert per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. Doch die finale 2:3-Niederlage konnte er nicht abwenden.

Dilsberg/Bammental II steht durch die Niederlage jetzt auf dem 13. Platz in der 16 Teams starken Kreisklasse A und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Trotz des punktlosen Debüts feierte ein langjähriger Weggefährte den 33-Jährigen: „Legende“, schrieb Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann unter dem Beitrag der TSG.

Im Video: Der Traumfreistoß in der Kreisklasse von Ex-FCB-Kicker Rudy

Er konnte sich nicht durchsetzen: Rudy verließ den FCB 2018 nach nur einem Jahr

Der aus der Jugend des VfB Stuttgart stammende Rudy war 2017 von Hoffenheim nach München gewechselt. Dort hatte er in 35 Spielen ein Tor erzielt und fünf Treffer vorbereitet, sich aber nicht durchsetzen können.

Anschließend war er zum FC Schalke weitergezogen und hatte bis zuletzt erneut für die TSG gespielt. Er ist nicht der einzige frühere Bayern-Kicker, der nach dem Karriereende mittlerweile im Amateurbereich aufläuft. Auch der langjährige Kapitän der zweiten Mannschaft der Münchner feierte jetzt sein Comeback in der Kreisklasse. (wuc)

