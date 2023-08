Bayerns Torwart-Karussell: Alles hängt an Neuer, auch Tapalovic spielt eine Rolle

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Die neue Saison naht, auf der Torwartposition des FC Bayern herrscht nach wie vor große Unklarheit. Alles steht und fällt mit einer Personalie.

München – Erst am Samstag kommt es zum Wiedersehen, denn zumindest einen freien Tag hat Thomas Tuchel seinem Team nach dem Asien-Trip verordnet. Dann wird auch all das wieder ein Thema, was in den eineinhalb Wochen daheim passiert ist. Sorgenkinder gibt es ja genug im Kader des FC Bayern. Und es gibt vor allem diese eine Personalie, die so heikel ist, dass man sie beim Rekordmeister am liebsten gar nicht öffentlich kommentiert.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verletzt seit: Dezember 2022 Verein: FC Bayern München Position: Torwart

FC Bayern: Rückkehr von Manuel Neuer spätestens im September

Sehr wenig wurde in Tokio und Singapur über Manuel Neuer gesprochen – und damit folgt man einer Linie. Denn nach tz-Informationen versteht man intern schon seit Monaten nicht so genau, warum regelmäßig Meldungen zu einem möglichen Comeback-Zeitpunkt des seit Dezember verletzten Kapitäns aufploppen. Zunächst war es der Trainingsstart, dann die Asien-Reise, später der Bundesliga-Auftakt.

Inzwischen geht die Neuer-Seite von einer Rückkehr spätestens nach der Länderspielpause im September aus – und die Bayern: wollen so wenig Druck wie möglich ausüben. Dass trotzdem dieser Tage ein „Neuer“-Gipfel geplant ist, ist nur logisch. Trainerteam und Bosse müssen die Lage so bewerten, dass Entscheidungen getroffen werden können. Von Neuers Genesung hängt in diesem Club viel, sehr viel ab.

Manuel Neuer und Toni Tapalovic sind privat gut befreundet. © IMAGO/Markus Fischer

Torwart-Situation beim FC Bayern unklar – auch Tapalovic spielt noch eine Rolle

Ein Blick geht da freilich auf Yann Sommer, der gerne zu Inter Mailand wechseln würde. Im Vor-EM-Jahr braucht der Schweizer Nationalkeeper Spielpraxis als Nummer eins. Eine Freigabe soll der 34-Jährige erst bekommen, wenn Ersatz da ist. Einig sind sich die Kaderplaner, dass sie in diesem Sommer keine hohe Ablöse für einen neuen Torwart zahlen wollen. Wie im Fall von David Raya (27/Vertrag bis 2024 bei Brentford). Weiterhin eine Option für die Bayern ist Bono (32/Vertrag bis 2025) vom FC Sevilla.

Nicht ganz so brisant, aber latent präsent ist auch der Name Toni Tapaovic. Sven Ulreich, der gestern 35 wurde, betonte, dass Tapa-Nachfolger Michael Rechner „sehr gute Arbeit“ leiste. Das übrigens denkt Neuer auch. Inzwischen sieht er sogar einen großen Nutzen in den neuen Reizen seitens Rechner.

Auf das Know-How von Tapalovic aber verzichtet der 37-Jährige trotzdem nicht. Nicht an der Säbener Straße, aber im Privaten tüftelt man gemeinsam am Comeback-Plan. Nach Informationen unserer Zeitung soll das wohl so bleiben. Eine offizielle Rückkehr des aktuell beurlaubten Tapalovic ist nicht akut angedacht. Nach wie vor wird er bezahlt; „noch“, so hört man aus der Boss-Etage. Und man hört auch: Alles hängt von Neuers Genesung ab.

