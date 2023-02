FC Bayern vor Spitzenspiel gegen Union Berlin: Ein Star fehlt - ein anderer kommt jedoch hinzu

Von: Manuel Bonke

Bayern München im Topspiel gegen Union Berlin zwar auf einen Abwehrstar verzichten. Dafür kann Julian Nagelsmann gegen den Verfolger auf einen Rückkehrer setzen.

München - Während Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft auf das Spitzenspiel gegen Union Berlin (So., 17.30 Uhr) vorbereitete, wurde das Strafmaß für Dayot Upamecano bekannt. Der Münchner Innenverteidiger wird nach seiner umstrittenen Roten Karte in Mönchengladbach für ein Spiel gesperrt – und wird dadurch das Duell gegen die Berliner verpassen.

Fraglich war bis Dienstag auch noch der Einsatz von Kingsley Coman. Nachdem der Flügelspieler am freien Montag noch individuell unter der Anleitung von Fitnesschef Holger Broich trainiert hatte, absolvierte er einen Tag später allerdings das Mannschaftstraining des FC Bayern. Der Franzose war im Achtelfinal-Hinspiel in Paris mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

FC Bayern empfängt Union Berlin - Sadio Mané strotzt vor Tatendrang

Gute Nachrichten gibt es auch von Sadio Mané: Der senegalesische Superstar strotzte am Dienstag nur so vor Tatendrang. „Das Gefühl war fantastisch. Ich bin Fußballspieler und Fußball ist mein Leben. Ich habe es sehr, sehr vermisst.“ Angesichts des Leistungs­tiefs von Leroy Sané und Serge Gnabry würde den Bayern eine Alternative auf dem Flügel guttun. Trainer Nagelsmann hätte dann wieder mehr Offensiv-Optionen.

„Er ist topfit, macht alles mit, hat keine Probleme mehr“, sagt er über Mané. „Rein theoretisch“ könne der Angreifer nach nur einer Woche Teamtraining „wieder spielen, rein körperlich“. Mané, da ist sich der Coach sicher, werde es „relativ schnell wieder sehr gut machen“.



Am Wochenende steht für Julian Nagelsmann und den FC Bayern das Spitzenspiel gegen Union Berlin an. © IMAGO/Ulrich Wagner

Sadio Mané kehrt zurück - Nagelsmann mit neuen Optionen im FC-Bayern-Sturm

Es wird dann interessant sein zu sehen, wie Nagelsmann seinen Königstransfer des vergangenen Sommers im bevorzugten 3-5-2-System einbaut. Als Schienenspieler auf der linken Außenbahn wäre er vermutlich zu sehr mit Defensiv-Arbeit beschäftigt. Auf der Zehner-Position hinter der Spitze ist Überflieger Jamal Musiala, der am Sonntag Geburtstag feiert, gesetzt. Gut möglich also, dass der Senegalese als Stürmer aufläuft. Aktuell füllt Eric Maxim Choupo-Moting diese Position aus, mit dem es offenbar eine „grundsätzliche Einigung“ gibt.

Schiedsrichter Frank Willenborg hat derweil bestätigt, dass es in der direkten Auseinandersetzung mit Nagelsmann am Samstag keine verbalen Tiefschläge gegeben hat: „Was in der Kabine inhaltlich gesprochen wird, bleibt auch dort. Ich kann allerdings sagen, dass dort in der Sache diskutiert wurde, ohne jede Beleidigung.“