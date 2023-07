Neuer vor Bayern-Rückkehr: Comeback erst im September?

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Während die Bayern-Kollegen auf Asien-Tour sind, arbeitet Manuel Neuer in München an seinem Comeback. Viel Zeit vergeht nicht mehr bis zur Rückkehr.

München – Gute zwölf Stunden wird die Maschine QR7421 kommende Woche unterwegs sein. Für Donnerstag um 6.30 Uhr ist die Landung geplant – und all diejenigen, die mit dem Tross des FC Bayern München auf Asien-Reise sind, wissen als erfahrene Vielflieger: Mal dauern Langstreckenflüge etwas länger, mal etwas kürzer.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre) in Gelsenkirchen Vereine im Profibereich FC Schalke 04, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 2c Champions-League-Sieger, 11x Deutscher Meister

Bayern-Keeper Manuel Neuer trat Asien-Tour nicht mit an

Rückenwind begünstigt, schon ein wenig Gegenwind kann hingegen ausreichen, um ein paar Minuten zu verlieren. An der ungefähren Ankunftszeit ändern die äußeren Umstände nichts. Deshalb gilt als sicher: Fliegen die Bayern nach Abpfiff des dritten Testspiels in Asien pünktlich aus Singapur ab, werden sie am frühen Donnerstagmorgen Münchner Boden unter den Füßen haben.

Das Bild des Langstreckenfluges wird auch im Umfeld von Manuel Neuer aktuell bemüht. Der Kapitän des FC Bayern ist bekanntlich nicht mit an Bord gegangen, als seine Kollegen am Montag in Richtung Tokio aufgebrochen sind. Er befindet sich aber im Fortschreiten der Reha nach seinem Unterschenkelbruch – um beim Bild zu bleiben – irgendwo zwischen Asien und München.

Bayern-Keeper Manuel Neuer kehrt spätestens im September wieder zurück. © Felix Hörhager/dpa

Manuel Neuer hat Reise zum Bundesliga-Auftakt nach Bremen noch nicht ausgeschlossen

Während Skeptiker den 37-Jährigen bei seinem Weg zurück ins Tor des Rekordmeisters irgendwo an der slowakisch-österreichischen Grenze vermuten, sieht er sich selbst schon im direkten Landeanflug. Ab und an kommt ihm vielleicht noch eine Böe entgegen, die Route muss dann leicht angepasst werden. Aber das Erdinger Moos ist in Sichtweite. Am besten noch im August, auf jeden Fall aber im September wird der Neuer-Jet aufsetzen. Mit prall gefüllten Reifen, äh... gesunden Beinen – so ist der Plan, an dem auch die jüngste öffentliche Panikmache nichts geändert hat.

Rund drei Wochen vergehen noch, ehe in der Bundesliga wieder der Ball rollt. Und nach wie vor hat Neuer, der den Supercup am 12. August gegen Leipzig sicher verpassen wird, noch nicht ausgeschlossen, die Reise nach Bremen mit anzutreten. Er ist Reha-erfahren genug, um täglich – auch derzeit, wo er an der Säbener Straße trainiert – in seinen Körper reinzuhören.

Manuel Neuer kehrt spätestens nach der Länderspielpause wieder zurück

Meist kurzfristig wird dann entschieden, wie intensiv die nächsten Einheiten sein können und dürfen. Mal sind Hechtsprünge und Paraden drin, an einem anderen Tag wird lieber gelaufen. Schritt für Schritt nähert sich Neuer so seinem ambitionierten Ziel, kein Dreivierteljahr nach seinem Ski-Unfall wieder ganz der Alte zu sein.

Wäre alles ganz optimal gelaufen, wäre das zum Trainingsstart Anfang Juli der Fall gewesen. Neuer und auch die Bayern-Bosse wollen aber nichts überstürzen. Von „ein, zwei Wochen mehr“ ist mit Blick auf den Reha-Plan aktuell die Rede, das heißt: Klappt es am 18. August nicht mit dem Auftakt, ist nach tz-Informationen eine Rückkehr spätestens nach der Länderspielpause Anfang September angedacht. Das Comeback wäre dann für die Partie gegen Leverkusen am 15. September vorgesehen.

Manuel Neuer erteilte im Bayern-Trainingslager Foto-Verbot

Dass die Zeit drängt und die Öffentlichkeit die Augen auf ihn gerichtet hat, ist Neuer durchaus bewusst. Nach tz-Informationen hatte aber etwa das ausgesprochene Foto-Verbot bei seinen Einheiten am Tegernsee nichts mit dem Verbergen eines Rückschlages zu tun. Neuer hat nichts zu verheimlichen, aber schon immer gerne Ruhe bei der Arbeit. Das muss nicht jeder gut finden – aber es passt zu seiner Haltung.

Der Fokus liegt auf dem Platz, es geht es ihm nur um Sport, wenig um Entertainment. Das gilt aktuell mehr denn je. Wenn der Flughafen schon in Sicht ist, sollte man nicht die Nerven verlieren. Eine sichere Landung gehört schon auch noch dazu. (Hanna Raif, Philipp Kessler)