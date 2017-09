Rummenigge glaubt an Bayern-Erfolg in Paris - Alaba mit an Bord

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge glaubt an ein erfolgreiches Auswärtsspiel von Bayern München in der Champions League bei Paris St. Germain.

München - Der FC Bayern München ist extrem motiviert zum Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain aufgebrochen. „Es ist ohne Frage ein Prestigespiel“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag in München vor dem Abflug des deutschen Fußball-Meisters nach Frankreich. Die Zielsetzung laute, „etwas mitzunehmen“, also im Prinzenpark zu punkten.

Mit an Bord war auch David Alaba, der am Mittwochabend (20.45 Uhr - hier geht‘s zum Live-Ticker) nach einer Fußverletzung sofort wieder zum Einsatz kommen könnte. Rummenigge hofft, dass der FC Bayern seinen „Vorteil“, mehr Erfahrung in Europas Königsklasse zu besitzen, ausspielen kann.

Robben glaubt an eigene Stärke

Arjen Robben reagierte derweil überrascht, dass der FC Bayern von den Medien als Außenseiter angesehen werde. „Warum eine Packung? Davon gehen wir natürlich nicht aus“, sagte er zum Spielausgang. „Wir werden uns gut präsentieren, davon bin ich überzeugt“, ergänzte er.

Die Stärke von Paris liege eindeutig in der Offensive um die teuren Millionen-Zugänge Neymar und Kylian Mbappé, bemerkte Rummenigge. „Die gilt es zu kontrollieren“, forderte der Vorstandsvorsitzende.

Viel wird dabei auch von Torwart Sven Ulreich abhängen, der zuletzt beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg beim ersten Gegentor gepatzt hatte. „Sven ist ganz klar im Kopf. Natürlich war das ein bitterer Moment für ihn. Aber er ist mental stark genug und wird ein gutes Spiel machen“, glaubt Teamkollege Robben. Paris und der FC Bayern waren jeweils mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet.

