WhatsApp-Details, „König“-Ansage, Inter Mailand: Rummenigge lüftet Kane-Geheimnisse

Von: Alexander Kaindl

Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hat in einem Podcast seine Rolle beim Kane-Transfer zum FC Bayern München erklärt. Samt spannender Details.

München – Harry Kane ist beim FC Bayern München angekommen. Zum Bundesliga-Auftakt steuerte der Neuzugang von Tottenham Hotspur direkt ein Tor und eine Vorlage bei, bei seinem Heim-Debüt erzielte er zwei Treffer gegen den FC Augsburg. Und ganz wichtig aus Sicht der Heimatverbundenen: Kane trägt jetzt eine Lederhose – auch dahinter kann man nun einen Haken machen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Rummenigge über Kane: „Innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet“

Dass es überhaupt so weit kam und der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum spektakulärsten und teuersten Transfer der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte wurde, lag auch an der Beharrlichkeit der Bayern-Bosse. Karl-Heinz Rummenigge lüftete nun noch das eine oder andere Kane-Geheimnis.

Das Aufsichtsratsmitglied sagte im Bild-Podcast „Phrasenmäher“: „Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat – wie später immer – innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der WhatsApp-Messenger-Welt ja auch nicht die Norm ist.“

„Hierarchie“ zurück beim FC Bayern: Rummenigge sieht wichtigen Zusatz-Effekt bei Kane

War dieses kleine Detail schon ein erster Fingerzeig, wie sehr Kane darauf brannte, nach München zu wechseln? Gut möglich. Aktuell betont er immer wieder, wie groß dieser Verein ist, wie wohl er sich fühlt und dass er sich darauf freut, mit den Bayern endlich um Titel zu spielen. Die blieben dem 30-Jährigen in seiner bisherigen Profikarriere nämlich verwehrt.

Die Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni sei Kane in jedem Falle wert, meinte Rummenigge weiter. Er habe während der Verhandlungen zu Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gesagt: „Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern! Denn Harry Kane bringt uns neben seiner sportlichen Qualität einen ganz wichtigen Fakt zurück: nämlich Hierarchie!“

Harry Kane spielt und trifft nun für den FC Bayern München. Sehr zur Freude von Karl-Heinz Rummenigge. © Oryk HAIST / Lackovic / Imago

Außerdem verglich er Kanes Wechsel mit seinem eigenen zu Inter Mailand. In seinem ersten Gespräch sagte Rummenigge zum mittlerweile vierfachen Familienvater: „Ich habe ihm gesagt: Wir werden ALLES tun, damit dieser Transfer stattfindet, weil wir ALLE überzeugt sind, dass DU der wichtigste Mann im gesamten Transfermarkt für uns bist. Ich habe ihm auch von meinem eigenen Transfer 1984 zu Inter Mailand erzählt. Ich hatte beim FC Bayern alles, ich war praktisch der König mit einem großen Hofstaat, aber ich wollte noch diese neue Erfahrung im Ausland machen und habe ihm dann geschildert, dass es auch bei mir kein einfacher Transfer war.“

Letztlich dürften es die Bayern und die gesamte Bundesliga wohl auch Karl-Heinz Rummenigge zu verdanken haben, dass mit Kane wieder ein echter Weltstar in Deutschland spielt. Apropos Inter Mailand: Dort wird Benjamin Pavard wohl künftig spielen, der Bayern-Star steht vor dem Absprung. (akl/dpa)