Rummenigge-Kritik an Nagelsmann – „Schuster, bleib bei deinen Leisten“

Von: Stefan Schmid

Karl-Heinz Rummenigge kritisiert Julian Nagelsmann für dessen Äußerungen zu Einkaufspolitik des FC Barcelona. Dieser solle sich aufs Sportliche konzentrieren.

München - Im großen tz-Interview mit Karl-Heinz Rummenigge kann der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern den Vorgängen beim deutschen Rekordmeister nicht nur Positives abgewinnen. So kritisiert er Julian Nagelsmann für dessen Aussagen zur Transferpolitik des FC Barcelona. Politische Statements verordnet er in den Aufgabenbereich anderer Verantwortlicher, die sich in diesem Bereich jedoch nicht immer mit Ruhm bekleckerten.

Rummenigge mit Tipp für Nagelsmann

Kurz nach dem vollzogenen Lewandowski-Transfer zum katalansichen Spitzenklub konnte sich Nagelsmann in der Sommer-Vorbereitung eine Spitze in Richtung Barca nicht verkneifen. „Es ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft. Das ist seltsam und verrückt“, hielt der Bayern-Trainer während der US-Summer-Tour in Washington D.C. nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg. Nachdem sich zunächst Oliver Kahn schon als Vermittler eingeschaltet hatte, ruderte auch Nagelsmann wenige Tage später zurück. Er hätte die Kritik aus Fan-Sicht in den Raum gestellt, so seine Erklärung.

Während intern beim FC Bayern das Thema schon lange vom Tisch ist, meldet sich nun nochmal Karl-Heinz Rummenigge in der Causa zu Wort. Angesprochen auf die Aussage Nagelsmanns aus dem Juli, empfiehlt der ehemalige Vorstandsvorsitzende: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“ Der Trainer soll sich „auf den eigenen Kompetenzbereich beschränken“, womit Rummenigge den Trainer auf dessen sportlichen Kernbereich verweist.

Kahn und Hainer für „politische Aussagen“ zuständig

Der ehemalige Bayern-Grande macht auch deutlich, aus welchem Bereich sich der Trainer seiner Meinung herauszuhalten habe. „Julian sollte keine politischen Aussagen machen“, so die Empfehlung von Rummenigge, der andere Verantwortliche für diese Aufgabe zuständig sieht. „Das ist Aufgabe von Oliver Kahn und Herbert Hainer“, ordnet er die Kompetenzverteilung ein. Allerdings sind Kahn und Hainer nicht gerade die Personen, deren politischen Äußerungen beim Anhang der Bayern besonders gut ankommt. Immer wieder werden die beiden Ziel von Kritik aus der Südkurve, meist aufgrund des Katar-Sponsorings.

Banner in der Südkurve gegen Kahn und Hainer aufgrund des Sponsorings durch Qatar Airways. © Markus Ulmer via www.imago-images.de

Aber nicht nur Hainer und Kahn werden aus der aktiven Fanszene heraus kritisiert, sondern auch Rummenigge selbst. Auch hier ist die Haltung zu Katar das entscheidende Thema. Das Engagement des Wüstenstaates beim FC Bayern sieht Rummenigge nicht als Problem, was wiederum zu vielerlei Kritik führte. Immerhin zeigen die Verantwortlichen Gesprächsbereitschaft nach dem Eklat bei der letzten Jahreshauptversammlung. Man hat die Fans zu einem runden Tisch geladen. (sch)