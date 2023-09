Tuchel prophezeit Krätzig große Karriere – Lob von Goretzka und Co.

Von: Hanna Raif

Teilen

Torschützen unter sich: Frans Krätzig jubelt mit Mathys Tel.. © INA FASSBENDER

Auch Dauerbrenner Mathys Tel hatte am Dienstag im DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster getroffen, aber das wurde diesmal zur absoluten Nebensache.

Münster/München – Während der Franzose nach seinem Startelf-Debüt einfach gemütlich zum Bus schlenderte, lag der Fokus auf der Traube an jungen Spielern, die sich zwischen Bayern- und Preußen-Kabine gebildet hatte. Mächtig Spaß hatte Bayern-Leihgabe Johannes Schenk mit seinen (aktuell ehemaligen) Teamkollegen Frans Krätzig und Taichi Fukui. Logisch, denn alle drei hatten beim 4:0 an diesem Abend persönliche Premieren erlebt.

Während Schenk erstmals für Münster im Kasten stand und den Drittligisten mehrfach vor einer noch höheren Niederlage bewahrte, war vor allem Krätzig eher unverhofft zu seinem knapp 80-minütigen Einsatz gekommen. Der 20-Jährige, der schon beim 7:0 des FC Bayern gegen den VfL Bochum 25 Minuten auf der linken Abwehrseite ran durfte, stand nach dem verletzungsbedingten Aus von Serge Gnabry (Unterarm-Fraktur) schnell im Fokus.

„Riecher wie ein Mittelstürmer“ – Frans Krätzig erhält viel Lob von den Stars neben sich

Ein paar hibbelige Minuten, dann legte er die Nervosität ab und harmonierte in der offensiveren Position bestens mit den Stars neben sich. Der Treffer zum 3:0 vor der Pause kam zur besten Zeit, die Entscheidung war somit gefallen. Krätzig selbst musste über die Aktion fast lachen, weil er den „Riecher wie ein Mittelstürmer“ von sich selbst nicht kannte.

In der Tat schlummern einige Talente in diesem 20 Jahre jungen Mann. Nicht umsonst hat Krätzig viele Fans in Reihen der Profis. Leon Goretzka etwa versicherte: „Die Einsatzzeit hat er sich auch verdient.“ Denn die Liste der Vorzüge des eigentlichen Linksverteidigers ist lang. Von Goretzka kamen Schlagworte wie „unbekümmerter Eindruck“, „Spaß“, „kluges Köpfchen“, „bodenständig“ und „spielintelligent“.

Kollegen unter sich: Frans Krätzig überwindet Johannes Schenk. © Friso Gentsch

Thomas Tuchel überzeugt von Krätzigs Perspektive im Spitzenfußball

Sportdirektor Christoph Freund lobte die „extreme Spielfreude“ des Blondschopfes. Gar nicht um den heißen Brei herumreden wollte Thomas Tuchel. Angesprochen auf Krätzigs Perspektiven im Spitzenfußball, sagte der Coach einfach direkt: „Das wird was.“

Krätzig stand in diesem Moment neben ihm und nahm die Steilvorlage gerne an. Er würde seinem derzeitigen Förderer einfach mal glauben, „denn ich glaube, er hat ein bisschen Erfahrung“, sagte er grinsend. Da war sie auch neben dem Feld, diese lockere Art, dieses Selbstverständnis in der Welt der Großen.

Und trotzdem ist sich der gebürtige Nürnberger, erst im Frühjahr zum Linksverteidiger umgeschult, durchaus bewusst, dass er weiter hart arbeiten muss: „Ich schaue von Tag zu Tag. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich kann so gut trainieren, wie ich kann“, sagte er nach seinem Tor-Debüt.

Tuchel will Talente vom FC Bayern Campus fördern – Taichi Fukui debütiert im DFB-Pokal

Immerhin tut er das jetzt in der Gewissheit, dass Tuchel gewillt ist, die Talente vom FC Bayern Campus zu fördern. Das beweist auch die Tatsache, dass der Coach in Taichi Fukui in Münster einen weiteren Jugendspieler debüttieren ließ. Der 19-Jährige Japaner kam auf 27 solide Minuten, ein guter Anfang und die logische Konsequenz aus guten Trainingsleistungen.

Tuchel schätzt den flinken Mittelfeldspieler, hätte ihn aber noch früher in seinen Reihen haben können: Nach Informationen unserer Zeitung hatte der Campus Fukui schon vor der Asien-Reise empfohlen. Damals winkte Tuchel ab. Nur Krätzig war dabei. Und natürlich Tel. (Hanna Raif und Philipp Kessler)

Taichi Fukui, im Pokalspiel gegen Preußen Münster. © CHRISTOPHER NEUNDORF