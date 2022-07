US-Bayern-Fan bekam einst Kuss von Ribéry – doch dahinter steckt traurige Geschichte

Von: Philipp Kessler

Er ist der Super-Fan des FC Bayern: Ryan Gibson fällt dabei aber nicht nur durch seine Liebe zum Verein auf, sondern auch durch sein Aussehen. Das aber hat einen traurigen Grund.

Washington D.C. - Beim Blick auf Ryan Gibson sticht vor allem eines ins Auge: seine Liebe zum FC Bayern. Der ehemalige Marinematrose ist der bekannteste Fan des deutschen Rekordmeisters in den Vereinigten Staaten. Auffällig: sein Glasauge, das das Logo des FC Bayern zeigt.

„Am 8. März 2016 wurde bei mir ein okuläres Melanom diagnostiziert. Am 26. März wurde mir deshalb das rechte Auge entfernt“, erklärt Gibson im Gespräch mit der tz. „Ich hätte mir auch ein normales Auge anfertigen lassen können, aber was wäre das für ein Spaß gewesen?“ Stattdessen entschied sich Gibson dazu, ein Glasauge im Design seines Lieblingsklubs zu tragen. „Erstens bringt es sofort meine Liebe zu Bayern München zum Ausdruck und zweitens führt es direkt zu einem Gespräch über das okuläre Melanom“, so der Super-Fan. Doch so einfach ging die Umsetzung nicht, zunächst habe er die Erlaubnis der Bayern einholen müssen, da die Rechte am Logo ja beim Verein liegen. „Ich musste meinem Augenarzt bei Carolina Eye Prosthetics ein Schreiben mit der Erlaubnis zur Verwendung der internationalen Marke FC Bayern vorzulegen“, so Gibson. Die Kosten für eine Augenprothese liegen zwischen 3000 und 10.000 US-Dollar. Gibson: „Ich hatte Hilfe von einigen Stiftungen und ein Fernsehsender hat mir eine bezahlt.“

US-Bayern-Fan bekam einst Kuss von Ribéry – dahinter steckt traurige Geschichte

Mittlerweile hat sich der US-Amerikaner als Bayern Ryan einen Namen gemacht hat. „Mein Auge wurde in den sozialen Medien mehr als 390 Millionen Mal angeklickt, weltweit wurden über 40 Artikel geschrieben und mehrere Videos, darunter auch ein kurzer Dokumentarfilm, darüber gedreht“, erzählt der Super-Fan stolz. „Mein schwarzes Bayern-Glasauge ist sogar in der Abteilung ‚Fußball ist meine Religion‘ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgestellt.“

Er ist der Super-Fan des FC Bayern: Ryan Gibson fällt dabei aber nicht nur durch seine Liebe zum Verein auf, sondern auch durch sein Aussehen. © Fotos: Ryan Gibson

Schon seit Kindheitstagen ist Gibson, der auch eine Augenprothese mit der Deutschland-Flagge hat, Fan des FC Bayern. „Mein Großvater hat mir unzählige Geschichten über seine Zeit in München und Deutschland erzählt, über die Geburt meines Vaters in Heilbronn und den Umzug in die Umgebung von München. 1994, während der Fußballweltmeisterschaft in den USA, wurde es mir meine Leidenschaft so richtig bewusst. Ich war überwältigt, als ich Größen wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Stefan Effenberg oder Oliver Kahn sah“, erinnert sich Gibson. „Meine Liebe zum FC Bayern wurde im Laufe der Jahre immer größer, da ich durch das Internet und die Fernsehübertragungen immer mehr Zugang zum Verein hatte.“

FC Bayern: US-Fan Ryan Gibson traf sogar schon Uli Hoeneß

Wann immer sich eine Möglichkeit ergibt, reist der Super-Fan, der in Clover lebt, nach München. „Es ist eine teure Reise und ich bleibe gerne länger als eine Woche, wenn möglich. Die letzten beiden Male im Jahr 2019 bin ich 28 Tage geblieben und dieses Jahr war ich von Mitte April bis Anfang Juni etwa 60 Tage dort“, sagt Gibson, der durch einen Auto-Unfall auch an den Beinen gehandicapt ist.

Ryan Gibson traf schon Uli Hoeneß.

Die aktuelle US-Tour des FC Bayern verfolgt er aus der Ferne. Viele seiner Helden konnte er aber schon persönlich treffen. „Nachdem Uli Hoeneß von meinem Auge gehört hatte, sagte er: ‚Das bayerische Blut fließt durch dich, junger Mann. Ich fühle mich geehrt, dass du zu unserer Familie gehörst‘, verrät Bayern Ryan. „Und Franck Ribéry hat mir gesagt: ‚Weine nicht, mein Freund, es wird alles gut. Das Leben wirft uns viele Hürden in den Weg, und du warst so stark wie kein anderer, wenn es darum ging, diese zu überwinden. Du hast meinen ganzen Respekt. Ich liebe dich.‘ In diesem Moment küsste er mich auf die Wange.“

Gibson versucht, trotz aller Widrigkeiten das Positive zu sehen. Sein Bayern-Auge hat ihm dabei geholfen. Der US-Amerikaner: „Durch all das habe ich gelernt, dass man Millionen von Menschen motivieren und inspirieren kann, wenn man es schafft, mit etwas Tragischem, wie einem extrem seltenen Augenkrebs, Spaß zu haben, und gleichzeitig ein unvergleichliches Bewusstsein für seine Sache schafft.“ Aus Washington D.C. berichtet Philipp Kessler