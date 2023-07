Bayern-Youngster vor Transfer? „Gravenberch ist besser als Bellingham“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bleibt er? Geht er? Rafael van der Vaart hält große Stücke auf Bayern-Juwel Ryan Gravenberch und rät ihm zu einer Leihe zu seinem Ex-Club.

München – Er will doch nur spielen. Beim FC Bayern hat Ryan Gravenberch (21/Vertrag bis 2027) allerdings noch nicht die gewünschten Einsatzzeiten bekommen. Trotzdem glaubt Oranje-Legende Rafael van der Vaart (40) weiterhin an den Durchbruch seines niederländischen Landsmanns.

Ryan Gravenberch Geburtsdatum: 16. Mai 2002 (21 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2027) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 30 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Transfergerüchte um Bayern-Youngster: „Gravenberch ist besser als Bellingham“

Mehr noch: Er sieht Gravenberch sogar eine Stufe höher als einen englischen Nationalspieler, der im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse von Dortmund zu Real Madrid gewechselt ist. „Wenn er gut drauf ist und spielt, finde ich ihn von seinen Qualitäten her besser als Jude Bellingham“, sagt van der Vaart im Gespräch mit der tz.

Im vergangenen Sommer wechselte Gravenberch für garantierte 18,50 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. In der Vorbereitung auf seine Premierensaison bekam das Mittelfeld-Juwel Lob von allen Seiten. Anfang August sagte Joshua Kimmich (28) über ihn: „Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert. Der verliert fast keinen Ball, der wird uns viel Freude bereiten.“

Transfergerüchte beim FC Bayern: Van der Vaart rät Gravenberch zu einer Leihe

In der vergangenen Spielzeit kam Gravenberch auf 33 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern. Nur sechsmal durfte er dabei von Beginn an ran. „Wenn man so ein großes Talent wie ihn holt, ist es normal, dass er Zeit braucht. Das erste Jahr bei Bayern war nicht einfach. Er war das erste Mal im Ausland. Zudem ist es für die gesamte Mannschaft nicht gut gelaufen“, so van der Vaart. „Er braucht einfach Minuten. Wenn er weiterhin so wenig spielt, wäre es vielleicht besser, dass er schon nach einem Jahr bei Bayern wieder wechseln würde.“

Interessenten gibt es genug. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass der FC Liverpool an einer Verpflichtung Gravenberchs interessiert sei. Angeblich soll es bereits Kontakt des Premier-League-Clubs zur Spielerseite gegeben haben. Die Spur zu den Reds soll aktuell allerdings kalt sein.

FC Liverpool nimmt offenbar Abstand: AC Milan nun scharf auf Gravenberch?

Nun hat auch der AC Mailand Gravenberch auf dem Zettel. Der italienische Champions-League-Halbfinalist der Vorsaison hat sich bereits nach ihm erkundigt. Stand jetzt, aus Sicht van der Vaarts eventuell eine zu große Nummer.

„Während einer Karriere ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich hätte es lieber gesehen, dass er nach seiner Zeit bei Ajax einen Zwischenschritt zu einem nicht so großen Club gemacht hätte. So wie ich damals beim HSV. Dort ist der Druck ein bisschen weniger“ betont der ehemalige Ajax-Offensivspieler, der 2008 von Hamburg zu Real Madrid wechselte.

Durchbruch beim FC Bayern? Van der Vaart traut Gravenberch eine Weltkarriere zu

Van der Vaart traut Gravenberch ebenfalls eine Weltkarriere zu. Der Vize-Weltmeister von 2010 stellt klar: „Er ist ein Riesenspieler. Wenn ich Bayern wäre, würde ich ihn nicht so schnell wieder verkaufen.“

Die Münchner wollen den Niederländer halten. Fraglich ist allerdings, ob er selbst die nötige Geduld mitbringt. In den vergangenen Monaten hat er sich mehrfach öffentlich über zu wenig Spielzeit beklagt.

Kimmich, Goretzka, Musiala, Laimer: Mega-Konkurrenz für Gravenberch

Van der Vaarts Rat an Gravenberch: „An seiner Stelle würde ich nicht wieder zu einem großen Verein gehen. Eine Leihe wäre vielleicht besser. Ajax könnte ihn ein Jahr lang zurückholen, das würde gut ankommen. Sie würden ihn brauchen. Er muss einfach spielen.“

Das wird beim FC Bayern auch in der nächsten Saison schwierig. Mit Neuzugang Konrad Laimer (27) hat er einen weiteren Konkurrenten im zentralen Mittelfeld dazubekommen. Philipp Kessler, Manuel Bonke