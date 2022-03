Neue Details im Gravenberch-Poker enthüllt: FC Bayern nähert sich in „kleinen Schritten“

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München ist nah dran an einem Transfer von Ryan Gravenberch. Möglicherweise kommt es schon in den nächsten Tagen zu einer Einigung.

München - Der FC Bayern München* scheint kurz davor zu sein, seinen Wunschspieler zu bekommen: Seit Wochen wird über einen möglichen Transfer von Ajax-Juwel Ryan Gravenberch diskutiert. Nun scheint es endlich konkret zu werden: Der Niederländer selbst hatte jüngst bereits das Bayern-Interesse bestätigt. Nun gibt es neue Details zum Ablöse-Poker.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter 19 Jahre), Amsterdam, Niederlande Verein: Ajax Amsterdam Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag bis: 30.06.2023 Marktwert: 35 Millionen Euro

Ryan Gravenberch zum FC Bayern? Einigung rückt offenbar immer näher

Vor wenigen Tagen war bereits durchgesickert, dass die Bayern ein erstes Angebot abgegeben haben sollen: 15 Millionen Euro lautete offenbar die erste Offerte. Mittels Boni soll die Summe noch auf 25 Millionen Euro steigen können - die Niederländer wollen aber anscheinend 35 Millionen Euro für den erst 19-jährigen Mittelfeldspieler, dessen Bruder ebenfalls Fußballprofi ist, sehen.

Nach Angaben der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf haben die Münchner nun nachgebessert: Als Grundablöse bietet Sportvorstand Hasan Salihamidzic jetzt angeblich 17 Millionen Euro. Zu der geforderten Ajax-Summe fehlt damit immer noch ein gutes Stück, aber: die Vereine nähern sich „in kleinen Schritten“ an, wie es heißt.

Die Farben stimmen schon: Tauscht Ryan Gravenberch das Ajax-Rot gegen das des FC Bayern? © Sven Simon / Imago

FC Bayern: Transfer News - Einigung mit Ajax Amsterdam in den nächsten Tagen?

Ein solches Feilschen um den finalen Betrag ist absolut handelsüblich, dennoch könnte es nun sehr schnell gehen. Möglicherweise meldet der deutsche Rekordmeister (alle Titel im Überblick) ja schon in den kommenden Tagen Vollzug?

Aus dem Umfeld Gravenberchs ist nämlich zu entnehmen, dass er sich schon für die Bayern entschieden haben soll. Die Münchner dürften ihrerseits ein großes Interesse daran haben, den Deal so bald wie möglich unter Dach und Fach zu bringen - idealerweise wohl noch in der Länderspielpause, um anschließend den Fokus wieder auf die Bundesliga (nächstes Spiel am 2. April gegen Freiburg) und natürlich die Champions League (Viertelfinal-Spiele gegen Villarreal am 6. und 12. April) zu richten.

FC Bayern München: Erst Gravenberch - dann Lewandowski, Müller und Neuer?

Klar ist auch: Sobald der Gravenberch-Deal in trockenen Tüchern ist, dürften sich die Bayern-Bosse mit den nächsten Einigungen beschäftigen. Neue Verträge für Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer werden schon seit Wochen in der Öffentlichkeit diskutiert. (akl)