Verkaufs-Stopp? Bayern wollen Top-Talent im Sommer doch nicht abgeben

Von: Niklas Kirk

Beim FC Bayern fristet Ryan Gravenberch weiterhin ein Joker-Dasein, die Münchner wollen ihn dennoch halten. Von Thomas Tuchel gab es zuletzt ausdrücklich Lob.

München – Öffentliche Unmutsbekundungen über seine Rolle in beim FC Bayern München gab es bereits im vergangenen Herbst, die der Niederländer nun nochmals erneuerte. Unter Thomas Tuchel fristet Ryan Gravenberch weiterhin nur eine Rolle als Joker.

Genau wie unter Julian Nagelsmann hat der 20-jährige hinter Leon Goretzka und Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld weiterhin das Nachsehen. Unrühmliches Ende seines Fußballjahres 2022 war das Verpassen der Fußball-WM, als Louis van Gaal den 20-Jährigen erst gar nicht für die niederländische Auswahl nominierte.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 in Amsterdam/Niederlande Position: Zentrales Mittelfeld A-Länderspiele 11 Einsätze für die Niederlande

Ryan Gravenberch vom FC Bayern: „will wieder Woche für Woche spielen“

Woran der FC Bayern jedoch festhält, ist seine Haltung gegenüber eines Verkaufs des Mittelfeld-Talents nach nur einer Saison beim deutschen Rekordmeister. Gravenberch werde weiter als Top-Talent gesehen, das in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden soll.

Auf diesem Wege sei von allen Seiten „etwas Geduld“ gefragt, wie der Kicker am Mittwoch (3. Mai) berichtet. Dies würde auch bedeuten, etwaige Angebote für Gravenberch auszuschlagen. Unter anderem gilt der FC Liverpool als Interessent.

Gravenberch selbst fasst seine bisherige Zeit in München gegenüber dem niederländischen Medium Voetbal International so zusammen, dass ein Jahr Training „auf höchstem Niveau“ zwar schön und lehrreich seien, er aber schnellstmöglich in die Situation kommen will „wieder Woche für Woche spielen“. Bezüglich seiner Zukunft merkte er an, mit der Vereinsführung noch nicht gesprochen zu haben, es aber klar sei, dass die Joker-Rolle nicht seinen Vorstellungen entspricht.

Ryan Gravenberch ist beim FC Bayern auch unter Thomas Tuchel nur Ersatz. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Mehr Spielzeit für Gravenberch unter Tuchel? Trainer fand zuletzt lobende Worte

Ob sein Coach Thomas Tuchel den Wünschen des Niederländers entgegenkommen kann? Nachdem er in beiden Champions-League-Spielen gegen Manchester City ohne Einsatz geblieben war, gab Tuchel ihm zumindest in den vergangenen fünf Ligaspielen jeweils Spielpraxis durch Einwechslungen.

Für seinen halbstündigen Auftritt beim 2:0-Sieg gegen Hertha gab es zudem Lob vom Coach: „Ryan hat heute ein sehr gutes Spiel von der Bank gemacht“, vor allem da im Kader noch „Luft nach oben“ sei, was die Leistung derjenigen betrifft, die zuletzt nur aus der zweiten Reihe ins Spielgeschehen kam. Tuchel wünsche sich Spieler, „die es verdienen, zu spielen und die wir dann brauchen, um unsere Spiele zu Ende zu bringen und unseren Spielen einen Impuls zu geben.“

Diesen Impuls scheint der Niederländer gesetzt zu haben. Und vielleicht winkt ja durch die Sperre von Leon Goretzka im kommenden Ligaspiel gegen Werder Bremen nochmals mehr Spielzeit. (nki)