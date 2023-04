„Entspricht nicht meinen Vorstellungen“: Gravenberch spricht Klartext zu seiner Situation beim FC Bayern

Von: Antonio José Riether

Ryan Gravenberch spielt beim FC Bayern lediglich eine untergeordnete Rolle. Der 20-jährige Neuzugang äußerte sich nun zu seiner Lage in München.

München - Während der laufenden Saison des FC Bayern kamen einige Profis der Münchner kaum zum Zug. Einer der Dauerreservisten ist Neuzugang Ryan Gravenberch, der mit vielen Vorschusslorbeeren zum Rekordmeister gewechselt war. Bei den Bayern kam er nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus, weshalb bereits über einen Abgang des 20-Jährigen im kommenden Transferfenster spekuliert wurde. Nun äußerte sich Gravenberch zu seiner Situation.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 in Amsterdam (Niederlande) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027 Länderspiele: 11 für die Niederlande (1 Tor)

Ryan Gravenberch: 18 Einwechslungen in 19 Bundesliga-Spielen für den Neuzugang

Vergangenen Sommer verpflichteten die Bayern den elfmaligen niederländischen Nationalspieler für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Bei seinem Jugendklub debütierte Gravenberch bereits mit 16 Jahren in der ersten Liga und war im zentralen Mittelfeld gesetzt, seit seinem Wechsel drückt er allerdings fast immer die Bank.

In möglichen 29 Bundesliga-Spielen stand er 19 Mal auf dem Feld – in 18 Partien wurde er eingewechselt. Darüber hinaus gelang ihm kein Scorerpunkt. Gravenberchs zwei Torbeteiligungen für den FC Bayern stammen aus dem Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen Viktoria Köln.

Der 20-jährige Ryan Gravenberch ist meist nur Reservespieler beim FC Bayern. © Frank Hoermann/imago

Unzufriedener Gravenberch: Auch Tuchel setzt wieder auf Kimmich und Goretzka

Dass Gravenberch meist nur zu Kurzeinsätzen kommt, liegt besonders an den etablierten Akteuren, die in direkter Konkurrenz mit ihm stehen. Sowohl Ex-Trainer Julian Nagelsmann als auch der neue Chefcoach Thomas Tuchel setzen auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf den zentralen Mittelfeldpositionen.

Aufgrund der wenigen Spielzeit häuften sich die Gerüchte über einen Wechsel nach der laufenden Saison, Medienberichten zufolge soll der FC Liverpool soll etwa an Gravenberch interessiert sein. Gegenüber dem niederländischen Fußballmagazin Voetbal International sprach der junge Bayern-Profi nun über seine schwierige Lage und seinen Plan für die nähere Zukunft.

Ryan Gravenberch übt sich in Geduld: „Ich werde warten warten“

Demnach soll der gebürtige Amsterdamer gelassen auf die Spekulationen um seine Person reagieren. „Ich werde warten“, sagte er gegenüber dem Magazin und sprach über seine schwierige erste Saison in München. „Am Anfang musste ich mich hier natürlich erst daran gewöhnen. Eine neue Umgebung. Alles geht so viel schneller, manchmal fühlten sich Trainings einfach wie Wettkämpfe an“, meinte Gravenberch.

„Es ist die europäische Spitze, man darf keinen Moment verpassen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich schon lange nicht mehr daran gewöhnen muss“, sagte der Bayern-Spieler. Dennoch wünscht er sich mehr Spielminuten, in der laufenden Saison sammelte er lediglich 726 Minuten verteilt auf 28 Einsätze.

Ryan Gravenberch über seine Zukunft: „Habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen“

„Ein Jahr lang auf höchstem Niveau zu trainieren und zu spielen, ist schön und lehrreich – auch wenn es hauptsächlich Training ist. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, ich möchte wirklich wieder Woche für Woche spielen”, so die Kampfansage des dreifachen niederländischen Meisters.

Bezüglich seiner Zukunft hielt er sich noch bedeckt und meinte: „Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warten wir einfach ab, was passiert. Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht.“ Gravenberchs Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, sollte er nicht wechseln, müsste er in der kommenden Saison auf seine Chance lauern. Viele wird er beim FC Bayern wohl nicht bekommen. (ajr)