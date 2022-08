Sabitzer dreht beim FC Bayern plötzlich auf: Was Neuer und Kimmich damit zutun haben

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Bis vor kurzem galt er noch als Verkaufskandidat, jetzt wird Marcel Sabitzer bei den Bayern mit Lob überschüttet - der Österreicher scheint plötzlich aufzudrehen. Woran liegt das?

München - Marcel Sabitzer (28) wurde in der bisherigen Saisonvorbereitung regelrecht mit Sonderlob überschüttet. „Wenn man will, kann man ihn einen der Gewinner der Vorbereitung nennen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann (35) bereits während der USA-Tour des FC Bayern. Und Teamkollege Joshua Kimmich (27) ergänzte jüngst: „Im Training ist er immer einer der Besten. Er gibt uns sehr, sehr viel - gerade in Abwesenheit von Leon Goretzka. Er gibt uns ein gewisses körperliches Spiel, ist ein intelligenter Spieler, torgefährlich, mit einem guten Torschuss.“

Nicht umsonst gilt der österreichische Nationalspieler im Hinblick auf das Bundesliga-Auftaktspiel bei Eintracht Frankfurt als Startelf-Kandidat im zentralen Mittelfeld neben Kimmich. Aktuell sieht es ganz danach aus, als hätte sich der Österreicher vom Sorgenkind zum Stammspieler gewandelt - obwohl Sabitzer bis vor kurzem noch als Verkaufskandidat galt. Doch warum dreht „Sabi“, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, plötzlich auf?

FC Bayern München: Warum Sabitzer plötzlich aufdreht

Das hat mehrere Gründe. Zu Beginn seiner Zeit in München galt Sabitzer als Einzelgänger, sprach nicht viel mit den Kollegen und zog sich auch in der Kabine zurück. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler innerhalb der Mannschaft integriert - und daran hat auch Kapitän Manuel Neuer (36) einen großen Anteil. Der Torhüter und Sabitzer verbringen regelmäßig Zeit abseits des Trainingsplatzes zusammen. Katja Kühne, die Verlobte des Österreichers und Neuer-Freundin Anika Bissel waren sogar gemeinsam im Urlaub, während ihre besseren Hälften für ihre Nationalmannschaften in der Nations League spielten.

Neben Neuer hat Sabitzer noch einen weiteren Führungsspieler als Fürsprecher hinter sich: Kimmich! Der dritte Kapitän spielt laut eigener Aussage gerne mit ihm zusammen. Wenn sich die beiden Ex-Leipziger das Mittelfeldzentrum teilen, kann sich Kimmich darauf verlassen, dass Sabitzer ihn defensiv absichert, wenn er sich mit ins Offensivspiel einschaltet. Diese Verlässlichkeit rechnet Kimmich seinem Kollegen hoch an - und stärkt sein internes Standing. (bok/pk)