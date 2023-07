Kaum beim BVB, schon tritt Sabitzer gegen Bayern nach

Von: Sascha Mehr

Marcel Sabitzer ist vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund gewechselt und tritt direkt gegen seinen ehemaligen Klub nach.

Dortmund/München – Marcel Sabitzer hat es vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund gezogen. Der Mittelfeldspieler, der bereits in der vergangenen Rückrunde nicht mehr für den deutschen Rekordmeister spielte, sondern an Manchester United ausgeliehen war, hatte auch nach seiner Rückkehr aus England keine großen Chancen auf viele Einsätze im Starensemble von Cheftrainer Thomas Tuchel, obwohl er beim ersten Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern überzeugte.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels, Österreich Verein: Borussia Dortmund Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern: Sabitzer tritt nach

Der BVB sicherte sich die Dienste des österreichischen Nationalspielers, der im Ruhrpott eine Führungsrolle einnehmen will. „Ich will schnellstmöglich ankommen, die Jungs kennenlernen und eine gute Verbindung zu ihnen aufbauen. Das ist sehr wichtig für mich, wir brauchen eine gute Teamchemie. Zudem will ich vorangehen, viele Spiele machen und der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein. Wenn du Spieler von Borussia Dortmund bist, dann musst du nach dem Höchsten streben. Ich bin bereit, für die Meisterschaft und den Pokal zu kämpfen“, sagte Sabitzer nach seiner Ankunft in Dortmund.

Für den 29-Jährigen ging es nach der Vertragsunterschrift direkt weiter nach San Diego, Ziel der USA-Reise des BVB. Vor Ort stellte sich Sabitzer den Fragen der Journalisten in einer Medienrunde und äußerte sich auch zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. „Es hat bei Bayern Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben“, so der Österreicher. Was genau er damit meinte, verriet er aber nicht: „Das bleibt intern. Ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, kann man sich ein bisschen was denken.“

Marcel Sabitzer ist vom FC Bayern zum BVB gewechselt. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

„Ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht. Das war ein Kindheitstraum für mich. Ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem Verein. Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United und jetzt zum BVB gekommen. Deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war“, fand Sabitzer aber noch versöhnliche Worte über seine Zeit beim FC Bayern.

FC Bayern: Sabitzer will beim BVB vorangehen

Nun blickt der 29-Jährige aber nach vorne und freut sich auf die Aufgabe beim BVB: „Stadt und Fans leben den Klub hier. Das passt sehr gut zu mir und ich will, dass der Funke von mir auf die Tribüne überspringt. Das Stadion ist ein absoluter Zuschauermagnet, es ist sehr speziell. Mich erwartet einiges und ich kann es kaum erwarten, im Stadion aufzulaufen.“

Die Fans von Borussia Dortmund können sich auf den Ex-Bayern-Profi und seine Stärken auf dem Platz freuen, wie er selbst sagte. „Ich denke, dass ich physisch stark bin und einen guten Schuss habe. Auch die Zweikämpfe und Spielintelligenz können Attribute sein, die mich auszeichnen. Zudem bin ich sehr ehrgeizig und mentalitätsgeladen. Ich kann nur sehr schlecht verlieren und denke, dass ich mit meinen Tugenden und Charaktereigenschaften sehr gut zum BVB passe“, so Sabitzer. (smr)