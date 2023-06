Sabitzer ohne Zukunft beim FC Bayern? Zwei Top-Klubs bringen sich offenbar in Stellung

Von: Sascha Mehr

Beim FC Bayern München hat Marcel Sabitzer offenbar keine Zukunft mehr, dafür sollen zwei Top-Klubs großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

München – Marcel Sabitzer war bei RB Leipzig Kapitän und verlängerter Arm von Coach Julian Nagelsmann. Nach dem Abgang des Trainers zum FC Bayern München äußerte dieser den Wunsch, den österreichischen Nationalspieler mitzunehmen zu seinem neuen Arbeitgeber. Im Sommer 2021 wurde ihm dieser Wunsch erfüllt und Sabitzer wechselte von RB an die Säbener Straße.

FC Bayern München: Sabitzer auf dem Abstellgleis

Der Mittelfeldspieler hatte in der bayrischen Landeshauptstadt aber das Nachsehen gegen seine Konkurrenten in der Zentrale und musste mit der Bank vorliebnehmen. In der Vorbereitung auf die Spielzeit 2022/23 änderte sich das aber schlagartig, denn er überzeugte Trainer Nagelsmann, der ihn fortan regelmäßig in die Startelf steckte. Der Österreicher schien angekommen zu sein beim FC Bayern, doch sein Höhenflug war nur von kurzer Dauer

Er verlor seinen Stammplatz an Konkurrent Leon Goretzka und entschied sich in der WM-Pause zu einem Wechsel. Manchester United schlug zu und holte Sabitzer per Leihe bis zum Ende der Saison ins Old Trafford. Der 29-Jährige spielte eine ordentliche Rückrunde in England, ohne jedoch vollends zu überzeugten. Ab Mitte Mai war die Saison für ihn vorzeitig beendet, weil er sich eine Meniskusverletzung zuzog.

Marcel Sabitzer im Trikot von Manchester United. © IMAGO/Conor Molloy/News Images

Normalerweise würde Sabitzer nach Ende der Leihe zum Start der Vorbereitung wieder beim FC Bayern München auf der Matte stehen, aber seine Chancen auf regelmäßige Einsätze sind nicht gerade groß. Förderer Nagelsmann ist weg und selbst unter ihm gehörte er nur selten zum Stammpersonal. Es läuft wohl auf eine Trennung hinaus. Sabitzers Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2025, der FC Bayern würde ihm aber keine Steine in den Weg legen.

FC Bayern München: Zwei Top-Klubs mit Interesse an Sabitzer?

„Natürlich sind meine Gedanken über United sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht alleine zu entscheiden. Ich bin ab 1. Juli wieder Bayern-Spieler, so steht es im Vertrag. Es wird sich auch mit Thomas Tuchel ein Gespräch geben. Ich bin in keine Richtung festgefahren“, zeigte sich Sabitzer im April offen über seinen zukünftigen Verein im Gespräch mit der Sport Bild.

Nach Informationen der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport zeigt der AS Rom Interesse an einer Verpflichtung Sabitzers. Die Römer sollen ausloten, ob eine Leihe des 29-Jährigen möglich sei. Außerdem wurde der 29-Jährige offenbar dem FC Barcelona angeboten, wie die katalanische Zeitung Sport berichtet. Ob der spanische Meister in den Poker einsteigt, bleibt abzuwarten. (smr)