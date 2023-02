Sabitzer vor festem Wechsel zu Manchester United? FC Bayern legt schon Preisschild fest

Von: Christoph Klaucke

Marcel Sabitzer könnte den FC Bayern im Sommer endgültig verlassen. Ein fester Wechsel würde wohl für ein Transfer-Plus an der Säbener Straße sorgen.

München/Manchester - Der Transfer von Marcel Sabitzer hat sich für den FC Bayern nicht bezahlt gemacht - der Mittelfeldmann kam nie über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Noch nicht, muss man sagen, denn der Österreicher steht im Sommer vor einem festen Wechsel zu Manchester United. Dann könnten die Bayern mit einem Verkauf von Sabitzer unerwartet ein dickes Transfer-Plus erzielen.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 28 Jahre), Wels, Österreich Aktuelles Team: Manchester United (bis 30.06.2023 ausgeliehen) Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 Marktwert: 20 Millionen Euro

FC-Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer blüht in der Premier League auf

Marcel Sabitzer kickt seit Ende Januar auf der Insel. Der österreichische Nationalspieler wurde vom FC Bayern kurz vor Transferschluss leihweise in die Premier League transferiert. In Manchester wurde Sabitzer mit offenen Armen empfangen.

Die Red Devils haben unter anderem aufgrund der schweren Verletzung von Christian Eriksen und der Rotsperre von Casemiro einen Engpass im Mittelfeld, den der 28-Jährige aktuell ausfüllt. Der Österreicher kam in seinen ersten beiden Wochen in England auf drei Spiele in der Premier League und stand zuletzt zweimal gegen Leeds United in der Startelf.

Der FC Bayern kann sich einen Verkauf von Marcel Sabitzer unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen. © James Heaton/Imago

Sabitzer performt bei Manchester United: FC Bayern schielt auf Transfer-Plus

Der FC Bayern beobachtet die weitere Entwicklung natürlich ganz genau. Sabitzer, der in München noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, ist an United nur ausgeliehen - eine Kaufklausel gibt es nicht.

„Aus gutem Grund, der FC Bayern hat so alle Trümpfe in der Hand, mehr Ablöse zu verlangen, wenn er denn performt“, berichtet Bild-Fußballchef Christian Falk. Das tue Marcel Sabitzer aktuell. „Er könnte jetzt mehr Einnahmen für den FC Bayern generieren.”

Sabitzer vor festem Wechsel zu Manchester United? FC Bayern legt schon Preisschild fest

Zur Erinnerung: Der FC Bayern hatte vor eineinhalb Jahren 15 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Leipziger auf den Tisch gelegt. Laut Falk könnten sich die Bayern bei 20 Millionen Euro vorstellen, Sabitzer zu verkaufen.

Aufgrund der Vertragskonstellation sei dieser Preis realistisch. „Je besser er performt, umso besser. Die Bayern beachten das mit einem wohlwollenden Auge.” Dem FC Bayern winkt somit ein Millionen-Plus mit einem Transfer-Flop.

Sabitzer-Rückkehr zum FC Bayern ungewiss: Österreicher „mag“ Manchester United

Sabitzer selbst scheint einem dauerhaften Aufenthalt auf der Insel nicht abgeneigt zu sein. „Mir gefällt es hier. Ich fühle mich hier sehr gut. Ich mag das Team, ich mag den Klub, die Atmosphäre im Old Trafford“, sagte Sabitzer der Daily Mail.

Festlegen will sich Sabitzer, der sich aktuell im besten Fußballer-Alter von 28 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit sieht, allerdings nicht. „Es ist im Moment eine Leihe zu ManUnited, das ist alles, was ich sagen kann. Wir werden sehen, was im Sommer passiert”, stellte der Österreicher klar.

FC-Bayern-Leihspieler Sabitzer fehlt Manchester United in der Europa League gesperrt

Sabitzer fühlt sich bei seinem neuen Klub gebraucht. Im Mittelfeld ist er der bestimmende Mann, das war beim FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich nicht möglich. Den Kracher in der Europa League zwischen Barcelona und Manchester United wird Sabitzer jedoch wegen einer Gelbsperre verpassen. Mit dem FC Bayern sah er in der Gruppenphase der Königsklasse dreimal den Gelben Karton. (ck)