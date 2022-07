„Besondere Ehre für unseren Klub“: Mané zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt

Von: Philipp Kessler

Große Ehre für Sadio Mané: Er wurde zum besten Spieler Afrikas gewählt. © AFP

Sadio Mané verließ die USA-Reise des FC Bayern vorzeitig. Es hat sich gelohnt: Der Senegalese wurde zum besten Spieler seines Kontinents gewählt.

Rabat - Erster Titel für Sadio Mané (30) als Bayern-Star. Der Münchner Neuzugang ist am Donnerstagabend zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Senegalese setzte sich bei einer Gala in Marokkos Hauptstadt Rabat gegen seinen früheren Liverpooler Kompagnon Mohamed Salah (30/Ägypten) und seinen Nationalmannschaftskollegen Edouard Mendy (30/FC Chelsea) durch.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Ich möchte dem Präsidenten des senegalesischen Verbandes, meinem Trainer, meinen Teamkollegen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene und meiner Familie im Senegal danken“, sagte Mané, der den Preis im Anzug und mit Fliege entgegennahm. „Ich bin emotional und ich habe nicht einmal die Worte, um mich auszudrücken.“ Den Preis feierte er mit seinen engsten Vertrauten, unter anderem seinem Berater Björn Bezemer. Auch Senegal-Journalist Papa Mahmoud Gueye durfte hinter den Kulissen die Auszeichnung berühren und mit Mané posieren.

Sadio Mané ist Afrikas Fußballer des Jahres - Bayern-Bosse gratulieren

Mané hatte den Senegal im Februar zum Titel beim Afrika Cup geführt. Dabei erzielte der Offensivspieler unter anderem drei Tore sowie leistete zwei Vorlagen beigesteuert und verwandelte beim 4:2 nach Elfmeterschießen im Endspiel gegen Ägypten den entscheidenden Elfmeter. Zudem qualifizierte er sich mit dem Senegal für die Weltmeisterschaft 2022. Bereits 2019 war Mané zum besten Fußballer Afrikas gewählt worden. Nun erneut. Und dazu gratulierten ihm auch die Bayern-Bosse.

„Er ist ein absoluter Ausnahmespieler und darüber hinaus ein toller Charakter, der ein wunderbarer Botschafter seines Heimatlandes Senegal, für den gesamten Fußball und auch für den FC Bayern sowie die ganze Bundesliga ist“, betonte Präsident Herbert Hainer (68). Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) schwärmte ebenfalls. „Sadio Mané ist ein Weltklassespieler, ein super Junge, bodenständig mit einer fantastischen Mentalität. Die Auszeichnung zu Afrikas Fußballer des Jahres hat er verdient und ich freue mich für ihn und seine Familie“, so Brazzo. „Er ist ein Siegertyp, der für den FC Bayern eine große Verstärkung ist. Er wird eine ganz wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen und uns helfen, unsere Ziele in einer herausfordernden Saison - mit der WM im Dezember - zu erreichen.“

Mané-Auszeichnung: Kahn spricht von „besonderer Ehre“ für den FC Bayern

Bei seiner Rede zur Eröffnung der Embassy Night in der Residenz der deutschen Botschafterin am Donnerstagabend in der US-Hauptstadt Washington D.C. hob auch Vorstands-Boss Oliver Kahn (53) Manés Auszeichnung lobend hervor und betonte: „Der FC Bayern hatte in seiner langen Geschichte noch nie einen Afrikas Fußballer des Jahres in seinen Reihen, das ist eine besondere Ehre für unseren Klub.“

Nach seinem Debüt für den deutschen Rekordmeister beim 6:2 am Mittwoch gegen D.C. United, bei dem das 1:0 erzielt hatte, war Mané per Privatjet zur Gala nach Marokko gereist. Nach der Preisverleihung flog er nach München und nicht zurück in die USA, wo die Bayern zum Abschluss der Marketing-Tour am Samstagabend in Green Bay auf Manchester City trifft. Den nächsten Titel als Bayern-Star kann Mané bereits am 30. Juli im Supercup gegen RB Leipzig holen. Philipp Kessler