Mané verrät: Ronaldo gratulierte ihm schwärmend zum Bayern-Wechsel – „Ein großartiger Klub“

Von: Hanna Raif

Sadio Mané ist wieder da – und scharrt im Spieler-Stall von Julian Nagelsmann mit den Hufen. In einem Interview enthüllt er unter anderem ein Gespräch mit Cristiano Ronaldo über den FC Bayern.

München – Der Ritterschlag kam von höchster Stelle. Als Sadio Mané im Sommer seinen Urlaub auf Mallorca genoss, die Sonne strahlte und die Laune bestens war, kreuzte auch noch ein guter Bekannter seinen Weg.

Cristiano Ronaldo, seinerzeit selbst auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, ergriff das Wort – und sagte mit Blick auf den schon feststehenden Wechsel von Mané zum FC Bayern: „Ein großartiger Klub. Das ist ein super Schritt für dich!“ So wurde nur bestätigt, was der Senegalese nun im Interview mit der Sport Bild ausführte: „Ich sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist.“

FC Bayern: Sadio Mané will zum PSG-Spiel „bei alter Stärke“ sein

Worte wie diese beziehen sich freilich auf die Champions League, wo das Rückspiel gegen Paris St.-Germain am kommenden Mittwoch seine Schatten vorauswirft. Mané, der über die Station Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) bis zum Showdown im Champions-League-Achtelfinale „bei alter Stärke“ sein will, warnte zwar: „Es wäre falsch zu denken, dass uns dann niemand mehr aufhalten kann. Wenn wir so denken würden, kann es schnell eine böse Überraschung geben.“

Aber er blickte wenige Tage nach seinem Comeback beim 3:0 gegen Union Berlin durchaus über das anstehende Duell hinaus. „Die Stärke des FC Bayern“, sagte der 30-Jährige, sei „überall bekannt. Die Historie hat eine Strahlkraft.“ Daher ist sich der Superstar in Reihen des Rekordmeisters auch sicher, dass weitere große Namen seinem Beispiel folgen werden – und einen Wechsel nach Deutschland forcieren.

Sein Comeback weckt Begehrlichkeiten: Sadio Mané. © Sven Hoppe/dpa

Sadio Mané: „Wieso sollte jemand Nein zur Bundesliga sagen?“

„Wieso sollte jemand Nein zur Bundesliga sagen? Das würde mich überraschen“, sagte Mané, dem die deutsche Eliteklasse in der öffentlichen Bewertung viel zu schlecht wegkommt. Auch „von ehemaligen Kollegen aus England“ höre er „ein anderes Feedback“ zum Fußball der Bundesliga, die er als „mindestens so physisch wie die Premier League“ bezeichnete.

Er selbst sei „froh, dass ich in München gelandet bin“ – und würde den Schritt nur empfehlen. Übrigens auch Harry Kane, wenn der vor einem möglichen Wechsel zum Sommer fragen würde.

Im vergangenen Sommer war Mané der Kracher-Transfer – ab sofort will er beweisen, warum. Nach mehr als drei Monaten Pause und der verpassten WM sei er „glücklich, wieder einen Ball am Fuß zu haben“, sagte der Senegalese. Daran, dass Bayern die größte Mannschaft bleibt, soll er nun mitarbeiten. (hlr)