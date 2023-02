Sadio Mané besucht FC-Bayern-Nachwuchs – ein Zitat wird Jugendtrainer „nachhaltig beeinflussen“

Von: Antonio José Riether

Sadio Mané ist kein gewöhnlicher Bayern-Profi. Der Senegalese schaute kürzlich beim Nachwuchs des FC Bayern vorbei und gab dabei seine Erfahrungen an die Jugend weiter, ein Trainer zeigte sich begeistert.

München – Derzeit arbeitete Sadio Mané auf seine Rückkehr auf den Rasen hin. Der verletzte Star-Neuzugang des FC Bayern trainiert seit Ende Januar wieder mit dem Ball und wird voraussichtlich in einer Woche zurückkehren. Während seiner Ausfallzeit machte der Senegalese dem Nachwuchs eine Freue, er besuchte nämlich den FC Bayern Campus und schaute bei der Jugend vorbei. Einer der Campus-Trainer zeigte sich äußerst beeindruckt von Manés Abstecher.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 in Bambali (Senegal) Pflichtspiele für den FC Bayern: 23 (11 Tore, 4 Vorlagen) Profi-Stationen: FC Metz, RB Salzburg, FC Southampton, FC Liverpool Länderspiele für Senegal: 92 (33 Tore)

FC Bayern: Sadio Mané stattet Campus einen Besuch ab – U14-Coach berichtet von der Begegnung

Seit seiner Eröffnung des FC Bayern Campus im Sommer 2017 trainieren sämtliche Jugendteams sowie die Frauen des Rekordmeisters im Münchner Norden. Die Bundesliga-Profis, die etwa dreizehn Kilometer südlich an der Säbener Straße in Harlaching beheimatet sind, kommen folglich während ihres Trainingsalltags nie mit den kommenden Generationen in Kontakt. Nur zu vereinzelten Testspielen verirren sich die Bayern-Stars offenbar in das hochmoderne Nachwuchsleistungszentrum.

Sadio Mané scheint der etwa 70 Millionen Euro teure Bau jedoch zu interessieren. Der 30-Jährige stattete der Nachwuchsakademie am Mittwochabend einen Besuch ab und beantwortete dabei offenbar auch Fragen der Jugendspieler und Trainer. U14-Übungsleiter Raphael Sonnweber zeigte sich im Nachgang sehr bewegt von den Worten des bodenständigen Westafrikaners.

FC-Bayern-Jugendtrainer über Besuch von Sadio Mané: „Charakter, der begeistert“

Der Österreicher, der seit Sommer 2019 als Jugendcoach am Campus angestellt ist, teilte auf seinem Instagram-Profil zwei Fotos mit Mané. Dazu beschrieb Sonnweber seine kürzliche Begegnung mit Afrikas letztjährigem Fußballer des Jahres und begann mit einem älteren Zitat.

„Als ich nur wenige Tage nach seiner bitteren Verletzung kurz vor der WM 2022 zum ersten Mal mit Sadio Mané sprach, lachte er und sagte: ‚Kein Problem. Es passiert und es ist Teil des Spiels‘. Ein Charakter, der begeistert“, meinte der Jugendtrainer über den Offensivspieler. Anfang November hatte sich Mané am Wadenbeinköpfchen verletzt und musste daraufhin für die Weltmeisterschaft in Katar absagen.

FC-Bayern-Star Mané am Campus: „Ein Spieler fragte Sadio, was das Wichtigste im Leben sei“

Mané, der wohl am Monatsende wieder einsatzfähig sein wird, teilte bei seinem Besuch auch eigene Erlebnisse mit den Jugendlichen und den Übungsleitern, wie Sonnweber erzählte. „Heute kam er auf den FC Bayern Campus und teilte seine Erfahrungen mit unseren Spielern und Trainern. Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, von so einem großartigen Menschen lernen zu dürfen“, meinte der ehemalige Nachwuchscoach von Wacker Innsbruck.

Besonders Manés positive Art hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Beteiligten. „Eine Frage wird mich nachhaltig beeinflussen. Ein Spieler fragte Sadio, was das Wichtigste im Leben sei. Er antwortete: ein guter Mensch zu sein“, berichtete der 29-Jährige. Dass der Flügelflitzer in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist, ist bereits geläufig, über seinen beispielhaften Umgang mit dem Nachwuchs war bislang jedoch nichts bekannt. (ajr)