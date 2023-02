Novum bei Sadio Mané: Bayern-Superstar überrascht nach Union-Spiel

Von: Florian Schimak

Teilen

Sadio Mané feierte am Sonntagabend gegen Union Berlin sein Comeback nach langer Verletzungspause. Dabei überraschte der Bayern-Star nach der Partie.

München – Als in der 65. Minute am Sonntagabend beim Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin (3:0) die Nummern 11 und 17 am Spielfeld aufleuchtete, erhoben sich die 70.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Vermutlich in erster Linie, weil Torschütze Kingsley Coman nach starker Leistung den Rasen verließ.

Allerdings dürften sich unter den Applaudierenden auch nicht wenige über das Comeback von Sadio Mané gefreut haben. Seit dem 8. November hatte der Superstar der Münchner gefehlt.

Name: Sadio Mané Geburtstag: 10. April 1992 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sadio Mané feiert Comeback: Bayern-Superstar überzeugt beim Rückkehr

Am 14. Spieltag im Spiel gegen Werder Bremen zog sich der Senegalese eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen zu – und verpasste anschließend nicht nur die WM 2022, sondern auch den Re-Start der Bundesliga sowie das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG.

Nun ist Mané wieder zurück! Gegen Union war ihm die Pause von über drei Monaten zwar kaum noch anzumerken, doch in München ist man geduldig mit seinem Superstar, dem gegen die Eisernen bei seiner Rückkehr fast sogar ein Treffer gelungen wäre.

Sadio Mané feierte am Sonntagabend gegen Union Berlin sein Comeback. © IMAGO/Mladen Lackovic

Novum bei Sadio Mané: Bayern-Superstar überrascht nach Union-Spiel

Daher sah man den 30-Jährigen glücklich und zufrieden lächelnd durch die Mixed Zone in der Allianz Arena spazieren. Dort überraschte Mané dann die wartenden Journalisten und sorgte für ein Novum in seiner bisherigen Bayern-Zeit. Denn er antwortete auf die Fragen der Reporter nicht wie sonst üblich auf Englisch, sondern auf Deutsch!

„Ich habe Fußball sehr vermisst. Es war jetzt sehr, sehr lange“, sagte Mané, der aus seiner Zeit bei RB Salzburg (2012-2014, Anm. d. Red.) noch passables Deutsch spricht: „Aber mir geht‘s gut. Das Gefühl wieder da zu sein war fantastisch. Ich bin sehr, sehr glücklich.“

Sadio Mané gegen Stuttgart in der Startelf? „Es ist wichtig, die ganze Sache stepy by step anzugehen“

Ansprüche auf einen Startplatz meldete Mané am Sonntagabend nach seinem Comeback natürlich (noch) nicht an. „Es ist wichtig, die ganze Sache stepy by step anzugehen“, so der Flügelspieler: „Heute habe ich 30 Minuten gespielt. Vielleicht kann ich im nächsten Spiel 45 Minuten oder eine Stunde spielen.“

Auch Hasan Salihamidzic zeigte sich zufrieden über das Comeback und die Leistung von Mané. „Er ist sehr gut reingekommen, hat frische reingebracht“, so der Bayern-Sportvorstand: „Er kann wichtig werden für die nächsten Wochen. Der gesunde Konkurrenzkampf ist immer wichtig.“

Die Mané-Rückkehr stellt Trainer Julian Nagelsmann vor die nächste große Aufgabe: Welchen Star setzt er auf die Bank? Gegen Union traf es neben Mané noch Leroy Sané und Serge Gnabry. Coman, Jamal Musiala und vor allem Thomas Müller konnten überzeugen.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Sadio Mané sorgt für nächstes Problem von Julian Nagelsmann

Da die Bayern unter der Woche kein Spiel haben, muss auch nicht rotiert werden. So geht es erst kommenden Samstag zum VfB Stuttgart. Einen Grund, dass Nagelsmann in der Mercedes-Benz-Arena seine so erfolgreiche Union-Startelf groß umbaut, gibt es nicht. Zumal vier Tage später das Rückspiel gegen PSG in der Allianz Arena stattfindet.

Coman unterstrich gegen Union seinen aktuellen Stellwert als Unterschiedsspieler. Musiala ist unter Nagelsmann sowieso gesetzt – und auch Müller machte seinen Wert für die Mannschaft deutlich. „Wir wollen für die nächsten Spiele an einer Achse festhalten, und da ist Thomas ein Teil davon“, erklärte Nagelsmann.

Der Trainer hat wieder die Qual der Wahl. Nach den vielen Brandherden in der jüngeren Vergangenheit rund um seine Mannschaft dürften solche „Probleme“ für Nagelsmann allerdings von positiver Natur sein. (smk)